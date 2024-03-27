不爽行李箱被房東偷走…北市男拒繳房租 2人互控惡房東惡房客
趙姓男子在台北市中正區租屋，日前將價值3000元的行李箱放在一樓騎樓處晾曬，被房東認為是「無主物」拿走，趙男發現行李箱不見報警。警方通知房東到案，房東不滿被告，直接把行李箱丟回租客趙男屋外，趙男心生不滿拒繳房租，房東也不爽要求限期搬走，更斷水電，雙方互相指控惡房東、惡房客，2人從偷竊案變成租屋糾紛，承辦員警直搖頭。
警方日前獲報，在古亭捷運站附近租屋的趙男（54歲）稱，連日下雨行李箱潮濕，出門前把行李箱放在騎樓處晾曬，待3個小時後返家，發現行李箱不翼而飛。
警方調閱監視器畫面，發現一名婦人涉嫌偷走行李箱，請趙男到派出所指認，趙男立刻辨識出該名犯嫌是「房東」黃姓婦人（71歲），警方依法通知黃婦到案，她收到通知書卻不到案，反而把行李箱丟回趙男屋外，喊冤說以為是沒有人要的才拿走。
趙男心生不滿，認為房東刻意為之，以此藉口拒絕繳3月份房租，房東認為莫名其妙，不滿是誤會卻被房客提告偷竊，說「不租你了，你在3月底前搬走」，趙男拒絕，近日遭房東斷水電，趙男再報警指控對方是「惡房東」。
房東涉犯行李箱偷竊案，經警方第二次通知後到案，她配合做筆錄，但也指控對方是「惡房客」，因為被偷行李箱就拒繳房租，由於事涉民事，承辦員警見2人從偷竊案變成租屋糾紛直搖頭，也只能好意勸說。
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