國道4天5起火燒車 警方呼籲上路前確實檢查車輛

國道一號五股路段今天凌晨3時許有1輛聯結車起火燃燒，上午10時許頭份路段又有小客車撞護欄起火，中午12時許國道三號茄苳路段再發生小貨車失火。若再加上22日深夜11時楠梓路段、23日凌晨3時許三峽路段，已經是第5件。警方呼籲駕駛人上路前應確實檢查車輛。

今天凌晨3時14分左右，44歲蔡姓司機駕駛聯結車，行經國道1號南向30公里五股路段，發現車輛異常向左偏移，緊急停靠路邊即看見左後輪起火冒煙，他趕快將車身停進避車彎再分離車頭，火勢向上延燒至載運的貨物紙漿原料。

消防隊獲報趕抵迅速撲滅火勢，蔡姓司機即時躲避並未受傷，現場於清晨5時49分排除恢復正常通車。4個半小時之後，上午10時24分在國道一號南向108.9公里頭份路段，又有1輛自小客車自撞護欄起火燃燒。到了中午12時許，國道3號南向101公里茄苳路段，再有1輛小貨車冒煙起火。

若再加上22日深夜11時24分國道一號北向356公里楠梓路段，1輛轎車臨停在路旁公務停車彎不明原因起火燃燒，以及23日凌晨3時50分國道三號北向 53.4公里三峽路段，1輛小貨車爆胎翻覆起火燃燒，已經是4天之內第5起火燒車。

國道公路警察局指出，火燒車事故頻繁，並無特別容易發生的季節或原因，除了事故撞擊之外，最常見的因素就是機械故障，呼籲用路人應遵守交通規則，除了定期保養，上路前亦應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險。

若行駛中發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車要面向來車方向，退到安全處向119求助，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。