強化搜救能量 台南市消防搜救犬隊通過瓦礫搜索認證

為有效驗證搜救犬培訓成果及維持搜救犬量能，台南市消防搜救犬隊，昨天到南投縣竹山鎮參加IRO瓦礫堆搜救犬國際認證，成功通過服從評量、瓦礫堆搜索評量。

今年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證於竹山訓練中心舉辦，依能力分為RH-T V級（初級）、RH-T A級（中級）、RH-T B級（高級），台南市消防局由領犬員劉彥煌（搜救犬Dota）、卓佳瑩（培訓犬Stitch）參加。

搜救犬Dota成功通過瓦礫搜索中級認證，培訓犬Stitch則是通過初級搜索測驗，培訓犬Stitch目前培訓尚未滿1年，能通過搜索測驗成績實屬不易，下次將再接再厲取得初級認證。

消防局災害搶救科說，IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群、其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程；中級瓦礫堆搜索則必須在800-1000平方公尺的瓦礫堆內搜尋2名受困民眾，且需在15分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

消防局李明峯局長表示，為維持台南市搜救犬量能，台南市搜救犬隊於去年新進3隻培訓犬，目前正積極展開相關訓練，包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等，也會至各縣市移地訓練，與各縣市的搜救犬隊交流馴養技術及經驗，未來若成功通過搜救犬評量，將有效提升搜救隊執行震災搜索能力。