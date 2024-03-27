海軍士官長車載母墜海案疑點曝 母最後身影等子接送無異樣

高雄彌陀區南寮漁港周日發生一起轎車墜港意外，車上海軍37歲黃姓士官長獲救，但其母親隨車墜落海底不幸溺斃，黃男雖稱母親失智，身心俱疲下攜母輕生，但檢警察出黃母並無失智診斷，前晚黃被依殺害直系尊親屬罪，遭法院收押；有民眾公開案發前幾小時，黃母徘徊巷口等待兒子接送的畫面。

在畫面中，70歲黃母約周日上午7時許，在巷弄間等待擔任海軍士官的小兒子載她出門，黃母穿著長袖上衣，粉紅色短褲，還斜揹一只隨身包，時而坐在花台等待，時而來回巷口走路步伐穩健，難看出有任何異樣。

據黃家附近民眾指出，黃兄長在民間企業工作，家境良好應生活無虞，看不出黃母有失智情況，讓兩子疲於照顧。

而檢警進一步調查發現，黃案發前曾致電軍中長官，透露「輕生」念頭，因此，部隊還為此通報協尋，另就黃本身並無欠債紀錄，而近年黃母沒有鉅額保險，並無為詐領保險金而加工殺害的可能。

但檢警查出，黃母在醫學中心僅有慢性病紀錄，並無身心科失智症診斷證明，因此，黃照顧失智母的說詞，恐非事實，此外，黃母並無留下遺書，並無跡象顯示黃母有久病厭世的情形。

由於，加工自殺罪與殺害直系尊親屬罪，兩者刑度有所差異，黃母是否自願要求小兒子一起輕生，落海時意識是否清楚，將是檢警接下來追查重點，由於，目前證據全指向黃有致母於死的行為，且有逃亡串供之虞，黃被法院裁定收押，檢警仍釐清疑點偵辦中。

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