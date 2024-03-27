洗衣機丟下3樓又痛毆女鄰居 台中醉男露半甲刺青咆哮被抓

台中許姓男子昨晚喝到爛醉，竟失控將自家物品從3樓往大馬路丟，又裸上身露出半甲刺青在大街上咆哮，甚至闖入完全不認識的李姓女鄰居家猛力拉扯她頭髮釀受傷，就連警方到場時許仍相當激動但語焉不詳，被逮後酒醒竟稱全都忘了，行為相當脫序，警詢後依傷害等罪嫌將他送辦。

台中第三分局昨晚10點多獲報，許男（41歲）在南區復興路的3樓租屋處將自家物品丟到大馬路上，甚至還有攻擊其他租客行為。

轄區健康派出所趕赴現場，發現許男上半身赤裸還露出半甲刺青，全身散發濃厚酒味一再大聲叫囂，但明顯因喝醉酒口齒不清，講話也毫無條理邏輯。

警方查，許疑似自行在家喝喝醉後，先是將自家東西砸毀，又把衣物、窗戶甚至連洗衣機等全數拋下樓，所幸當時沒有人車經過，否則萬一被3樓掉落物品砸中後果不堪設想。

許丟完自家東西後，又趁著1名李姓女鄰居開門時無故闖入，也不顧雙方根本不認識，就出手猛力拉扯李女頭髮，攻擊行為造成對方頭部、手部都受傷，還當場砸毀她的空氣清淨機。

警方依現行犯將許男逮捕，今上午許男酒醒卻自稱喝醉全忘了，脫序行為令警方相當傻眼，警詢後仍依公共危險、侵入住宅、傷害及毀損等4條罪嫌將他移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康