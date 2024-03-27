國一南下五股路段火燒車 聯結車載運紙箱原料燒毀

蔡姓聯結車司機今天凌晨開車行經國一南下五股路段，疑因車輛突然左偏，蔡男急忙臨停路肩查看，沒想到聯結車拖車板架左後輪冒煙起火，並向上延燒至板架上紙漿原料。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，蔡姓男子為聯結車司機，今天凌晨3時14分左右，開車行經國道一號高速公路往南方向，途中行經五股路段32公里處，蔡男感覺車身突往左偏移，他趕緊把車臨停路肩查看，沒想到才一下車，既見拖車板架左後輪冒煙起火，還向上延燒至板架上紙漿原料。

蔡男立即上車將車頭及車身分離，旋即撥打119報案協助。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線撲滅火勢，所幸現場無人傷亡，蔡男沒有酒駕，起火原因待查。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，車輛平時應做好保養，可預防臨時發生狀況影響車行安全。民眾若不慎於行駛中察覺異狀（如有異味、異聲或有煙冒出時），應先將車輛移至路肩等待救援，不可勉強行駛。若不慎起火，可在確保自身安全下，使用車用滅火器先行嘗試滅火，並立即撥打119請求消防人員協助。