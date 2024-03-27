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澎湖男騎機車自摔撞斷舌骨、滿嘴鮮血 直升機後送高雄榮總

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖52歲林姓男子昨天晚間騎乘機車，不慎自摔，卻意外造成罕見的舌骨斷裂，今天凌晨由救護直升機，緊急後送至高雄榮民總醫院救治。

澎湖消防局是在昨天晚間8時19分許接獲報案，馬公新店路與同和路口時，不明原因發生自摔車禍，導致機車騎士滿嘴鮮血，緊急護送至三總澎湖分院救治。

三總澎湖分院檢傷時發現這名騎士是「舌骨斷裂」，傷勢罕見，在初步進行鼻氣管內管插管術後，今天凌晨1時由救護直升機平安後送至高雄榮民總醫院作進一步救治。

警方調查，現年52歲林姓男子，昨晚獨自騎乘機車外出，行經馬公新店與同和路口時，不明原因，不慎自摔，確切肇事原因調查釐清中。

三總澎湖分院表示，「舌骨」位於嘴巴下巴的上方，在醫學上是一種人體骨骼名稱。

澎湖消防局是在昨天晚間8時19分許接獲報案，馬公新店路與同和路口時，不明原因發生自摔車禍，導致機車騎士滿嘴鮮血，緊急護送至三總澎湖分院救治。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
澎湖消防局是在昨天晚間8時19分許接獲報案，馬公新店路與同和路口時，不明原因發生自摔車禍，導致機車騎士滿嘴鮮血，緊急護送至三總澎湖分院救治。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

機車騎士 澎湖 自摔 馬公

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