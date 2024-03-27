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女網友謊稱代操作股票保證高獲利 八旬老翁險被騙90萬
台南市80歲徐姓老翁在網路上結識了暱稱「佳薇」的女網友，她謊稱可教學「投資股票賺錢術」，要求徐翁提款90萬元代操作股票「保證獲利」。他信以為真，昨天上午10點到府前路某銀行臨櫃提款，行員查覺可疑，通知轄區員警到場勸說，徐老 先生才打消提款念頭，保住他的辛苦積蓄。
據了解，80歲徐姓老翁先3月初在臉書上認識暱稱「佳薇」女網友，雙方互加Line好友後，對方每天傳送獲利滿倉的推廣訊息，老翁相信這些訊息是真實的，對方且不斷聲稱有飆股內線，並出示對帳單證明每天獲利數萬元，只要徐姓老翁提供資金，就可以代為操作股票，說服徐翁提款90萬元投資賺錢，佯稱代為操作股票保證獲利。
為避免行員關懷提問起疑心，女網友交待徐翁提款時須找其他理由，不要說投資用。許徐翁前往府前路銀行進行臨櫃提款，行員一聽他支吾其詞說這新台幣90萬元款項，是「要作為買房使用」直覺是詐騙，立即通報轄區警二分局南門所到場協助。
巡佐邱漢文、警員李英誌到場後，經檢視老翁訊息紀錄，對話明顯異常，苦心勸告這是近來以高獲利誆騙民眾假投資真詐騙手法，並說明類似詐騙案例，徐翁恍然大悟，真的遇上了詐騙，還好有行員及員警的勸阻，才沒有讓白花花的鈔票送給別人，打消提款的念頭。
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