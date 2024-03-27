聽新聞
test
0:00 / 0:00

1200枚彈殼放人行道 懲處5官警

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北報導

民眾在林口分局前的人行道石椅發現整箱彈殼。記者黃子騰／翻攝
民眾在林口分局前的人行道石椅發現整箱彈殼。記者黃子騰／翻攝
新北市中和警分局本月廿日至林口警分局靶場打靶後，將一千兩百枚彈殼遺落林口分局前人行道，經民眾發現報案，若流出被製成改造子彈，恐影響治安。警方將負責搬運的陳姓、張姓警員記一小過，劉姓教官、曾姓助教申誡兩次，廖姓督察組長申誡一次。

警方調查，中和分局至林口分局靶場進行射擊常年訓練測驗，當天下午四點多結束，陳姓、張姓警員以手推車搬運六箱共七千六百枚彈殼，其中一個裝一千兩百枚彈殼紙箱遺落人行道，兩人未察覺，將其他箱彈殼搬上車返回分局，沒再清點彈殼數量。

當晚九點多，石姓男子步行經林口分局前人行道，發現該箱彈殼被放在石椅上，向分局值班台警員報案；鑑識人員清點有一千兩百枚彈殼，經查當天僅中和分局前來打靶，通知中和分局隔天至林口分局領回彈殼。

中和分局調查認為，陳、張運送空彈殼大意疏失，返回分局又未確實清點，造成遺落，記一小過；劉姓教官、曾姓助教未盡盤點之責，申誡兩次；廖姓督察組長未盡督導之責，申誡一次。中和分局表示，將檢討械彈運送安全，持續加強員警教育訓練，杜絕類似案件發生。

一名資深偵查隊小隊長說，制式彈殼金屬材質穩定，即便擊發過，不影響強度，曾有人收集國外擊發過的彈殼，走私或以廢五金名目進口，裝填彈頭及火藥製成改造子彈，若這批遺落彈殼流入不法分子手中，製成子彈賣出用於犯罪，後果嚴重。

人行道 林口

延伸閱讀

旅客上、下車險遭撞 公車站與自行車道交織藏危機

撫遠公園77棵樹遭砍？ 公燈處：高危險樹木、改植喬木

人行道竟有1200枚空彈殼 搬運疏忽中和警嚴懲結果出爐

人行道YouBike置物籃驚見1200枚彈殼 中和警認疏漏記過究責

相關新聞

1200枚彈殼放人行道 懲處5官警

新北市中和警分局本月廿日至林口警分局靶場打靶後，將一千兩百枚彈殼遺落林口分局前人行道，經民眾發現報案，若流出被製成改造子...

基隆廢棄宿舍驚見「3袋人骨」 工人嚇壞報警身分待查

台灣港務公司發包拆除基隆市暖暖區廢棄的東暖新村宿舍，工人今天施工時，在樓梯的小隔間內，發現3個裝著人體骨骸的米袋報案。警...

假投資名義代操作 桃警「形象大使」阻詐 超帥模樣曝

桃園市一名68歲蔡姓婦人，昨至八德區介壽路一處銀行要臨櫃匯款5萬元，行員發覺有異報警。對此長相帥氣的桃園市警局「形象大使...

新竹巨城湧入消防車民眾吃驚 真相曝光！不是救火是救人

新竹知名百貨「Big City遠東巨城購物中心」，今天傍晚6時許湧入多台消防車，令逛街民眾吃驚，以為發生火警意外，紛紛在...

無照駕駛男在三重遇霹靂小組 下車長嘆一口氣交出3種毒品

新北市保安警察大隊霹靂小組今天凌晨在三重區，攔查1輛形跡可疑的租賃車，發現43歲朱姓男子不僅無照駕駛，10天前才因詐欺通...

美鷹會吸收癌末患者組「生基位詐團」 假扮法師作法爽詐6000萬

天道盟美鷹會大哥張姓男子，涉嫌吸收癌末患者成立人頭公司，鎖定曾投資失利的民眾兜售「生基位」，找來共犯佯裝生基園區專員、仲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。