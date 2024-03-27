1200枚彈殼放人行道 懲處5官警

民眾在林口分局前的人行道石椅發現整箱彈殼。記者黃子騰／翻攝 新北市中和警分局本月廿日至林口警分局靶場打靶後，將一千兩百枚彈殼遺落林口分局前人行道，經民眾發現報案，若流出被製成改造子彈，恐影響治安。警方將負責搬運的陳姓、張姓警員記一小過，劉姓教官、曾姓助教申誡兩次，廖姓督察組長申誡一次。

警方調查，中和分局至林口分局靶場進行射擊常年訓練測驗，當天下午四點多結束，陳姓、張姓警員以手推車搬運六箱共七千六百枚彈殼，其中一個裝一千兩百枚彈殼紙箱遺落人行道，兩人未察覺，將其他箱彈殼搬上車返回分局，沒再清點彈殼數量。

當晚九點多，石姓男子步行經林口分局前人行道，發現該箱彈殼被放在石椅上，向分局值班台警員報案；鑑識人員清點有一千兩百枚彈殼，經查當天僅中和分局前來打靶，通知中和分局隔天至林口分局領回彈殼。

中和分局調查認為，陳、張運送空彈殼大意疏失，返回分局又未確實清點，造成遺落，記一小過；劉姓教官、曾姓助教未盡盤點之責，申誡兩次；廖姓督察組長未盡督導之責，申誡一次。中和分局表示，將檢討械彈運送安全，持續加強員警教育訓練，杜絕類似案件發生。

一名資深偵查隊小隊長說，制式彈殼金屬材質穩定，即便擊發過，不影響強度，曾有人收集國外擊發過的彈殼，走私或以廢五金名目進口，裝填彈頭及火藥製成改造子彈，若這批遺落彈殼流入不法分子手中，製成子彈賣出用於犯罪，後果嚴重。