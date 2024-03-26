基隆廢棄宿舍驚見「3袋人骨」 工人嚇壞報警身分待查

台灣港務公司發包拆除基隆市暖暖區廢棄的東暖新村宿舍，工人今天施工時，在樓梯的小隔間內，發現3個裝著人體骨骸的米袋報案。警方在米袋內找到寫著民國80、90幾年，另有疑人名等文字，將查訪早年住在當地的住戶，調查死者身分及體骸放置當地的原因。

基隆市警三分局今天上午接獲拆除工人報案，指在源遠路270巷東暖新村施工拆除房屋時，發現1樓的樓梯間有個隔間，打開門發現裡面放置不少雜物，其中3個米袋裝的全是白骨，馬上報案。

員警到場看到人骨後封鎖現場，鑑識人員也到場採證。米袋內除了骨骸，還放置寫著3組時間和1個疑姓名的文字。檢方偕法醫相驗，沒有發現有疑似外傷，外觀狀似「撿骨」後裝袋存放。