聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆廢棄宿舍驚見「3袋人骨」 工人嚇壞報警身分待查
台灣港務公司發包拆除基隆市暖暖區廢棄的東暖新村宿舍，工人今天施工時，在樓梯的小隔間內，發現3個裝著人體骨骸的米袋報案。警方在米袋內找到寫著民國80、90幾年，另有疑人名等文字，將查訪早年住在當地的住戶，調查死者身分及體骸放置當地的原因。
基隆市警三分局今天上午接獲拆除工人報案，指在源遠路270巷東暖新村施工拆除房屋時，發現1樓的樓梯間有個隔間，打開門發現裡面放置不少雜物，其中3個米袋裝的全是白骨，馬上報案。
員警到場看到人骨後封鎖現場，鑑識人員也到場採證。米袋內除了骨骸，還放置寫著3組時間和1個疑姓名的文字。檢方偕法醫相驗，沒有發現有疑似外傷，外觀狀似「撿骨」後裝袋存放。
檢警從米袋和體骸初步研判，3袋骸骨已存放多年。將先訪查東暖新村這棟住戶，並依照米袋內的文字內容，追查死者身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言