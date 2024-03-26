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基隆廢棄宿舍驚見「3袋人骨」 工人嚇壞報警身分待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台灣港務公司發包拆除基隆市暖暖區廢棄的東暖新村宿舍工人今天施工時，在樓梯的小隔間內，發現3個裝著人體骨骸的米袋報案。警方在米袋內找到寫著民國80、90幾年，另有疑人名等文字，將查訪早年住在當地的住戶，調查死者身分及體骸放置當地的原因。

基隆市警三分局今天上午接獲拆除工人報案，指在源遠路270巷東暖新村施工拆除房屋時，發現1樓的樓梯間有個隔間，打開門發現裡面放置不少雜物，其中3個米袋裝的全是白骨，馬上報案。

員警到場看到人骨後封鎖現場，鑑識人員也到場採證。米袋內除了骨骸，還放置寫著3組時間和1個疑姓名的文字。檢方偕法醫相驗，沒有發現有疑似外傷，外觀狀似「撿骨」後裝袋存放。

檢警從米袋和體骸初步研判，3袋骸骨已存放多年。將先訪查東暖新村這棟住戶，並依照米袋內的文字內容，追查死者身分。

基隆市暖暖區東暖新村宿舍拆除工人，今天在樓梯的小隔間內發現3個裝著人體骨骸的米袋，警方獲報封鎖現場調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區東暖新村宿舍拆除工人，今天在樓梯的小隔間內發現3個裝著人體骨骸的米袋，警方獲報封鎖現場調查。記者邱瑞杰／翻攝

住戶 基隆 宿舍 工人

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