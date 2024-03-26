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新竹巨城湧入消防車民眾吃驚 真相曝光！不是救火是救人
新竹知名百貨「Big City遠東巨城購物中心」，今天傍晚6時許湧入多台消防車，令逛街民眾吃驚，以為發生火警意外，紛紛在LINE社群詢問：「發生什麼事」。不過新竹市消防局表示，是因有民眾站在高樓危險處，作勢有墜樓的行為，不過經警消合作全力勸阻，目前該民眾已至附近派出所休息。
由於「Big City遠東巨城購物中心」，3月15日才發生一名40多歲男性從6樓高處墜樓意外，警消人員不敢大意，立即出動多台消防車、雲梯車以及消防氣墊車，所幸經過警消人員全力勸阻，民眾現在已安全獲救。
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