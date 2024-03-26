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男子突倒下無呼吸心跳 中市消防雙軌救護助救回

中央社／ 台中26日電

李姓男子今年2月間到台中中央公園運動時，突然倒下並失去呼吸心跳，經消防局派遣雙軌救護車到場，由高級救護技術員實施高級救命術，李男恢復呼吸心跳後到院搶救，日前已康復出院。

台中市政府消防局今天發布新聞稿表示，消防局去年底試辦專責救護隊「雙軌派遣」，透過119指揮中心辨識高危險患者，除派遣一般救護車，同時增派專責救護隊高級救護技術員到場，對危急患者實施高級救命術，包括插管、電擊、靜脈注射、強心藥劑等，以提升患者存活機率。

消防局指出，去年台中市OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率及康復出院率，分別達到35.56%及7.95%，這是民眾、119救護、醫院端展現生命之鏈串聯的成果。

其中，李姓男子今年2月22日在中央公園運動時，突然覺得身體不適後倒地失去意識，旁人發現報案，經消防局啟動雙軌救護車派遣，同時透過線上指導民眾對患者進行CPR胸外按壓。

救護車到場後接手持續CPR及AED電擊，高級救護技術員接著對患者建立靜脈輸液並注射急救藥物，直至患者恢復自主呼吸、心跳，並送往澄清綜合醫院中港院區救治。

澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，患者倒下，經評估無自主性呼吸時，如果沒有即時搶救，病患存活率每分鐘將下降7%至10%，病患失去心跳、腦部缺氧需在6分鐘內完成急救。

張耿豪說，李姓患者到院時雖已恢復自主呼吸，但昏迷指數只有3分，經緊急執行心導管檢查，確定病因發現心臟冠狀動脈的左前降支有90%的嚴重狹窄，經手術打通並施以低溫治療，減少缺氧後的腦損傷，後轉入加護病房照護，近日已康復出院。

張耿豪提到，這是一個成功的案例，剛好旁邊有民眾發現，透過CPR、即時電擊與急診及醫療團隊努力，每個環節串聯不間斷，沒有錯失黃金救援時間，避免造成缺氧後的腦損傷及癱瘓。

CPR 患者 救護車

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