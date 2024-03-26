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影／台東市轎車撞上救護車 救護車翻覆3人受困

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導

花蓮縣一輛民間救護車今早從台東市出發準備北返，行經更生北路和民航路口與一輛南下轎車發生碰撞，因撞擊力道大，救護車偏移翻覆在加油站前，車上3人受困，救出後傷勢無大礙。救護車司機供稱，行經路口有開啟鳴笛，轎車女車主則稱，沒看見左方有出現救護車，肇事原因須警方進一步調查釐清。

上午10點37分左右，來自花蓮縣的張姓男子駕駛救護車從部東醫院接應病患，連同隨車救護員共3人，行駛更生路往關山北上花蓮，行經民航路交叉路口處與駛往機場方向的白色轎車碰撞，救護車翻覆至路旁，險些衝入加油站，車上3人一度受困，熱心店家及路人連忙上前幫忙。

救護車司機說，行經路口時有開啟警示鳴笛聲，白色轎車突然衝出來，讓他反應不及而撞上。

消防局表示，派遣南王、大豐及豐田分隊出勤，救護車上的40歲男陪護人員臉部有撕裂傷，送基督教醫院治療，另外救護車病患家屬陪同自行就醫，救護車司機則表示拒送。

一輛來自花蓮的民間救護車在更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆，所幸人車未衝入加油站。記者徐白櫻／翻攝
一輛來自花蓮的民間救護車在更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆，所幸人車未衝入加油站。記者徐白櫻／翻攝
一輛民間救護車更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆在加油站前，車上三人一度受困。記者尤聰光／攝影
一輛民間救護車更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆在加油站前，車上三人一度受困。記者尤聰光／攝影
一輛來自花蓮的民間救護車在更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆，所幸人車未衝入加油站。記者尤聰光／攝影
一輛來自花蓮的民間救護車在更生北路和民航路口發生車禍，救護車翻覆，所幸人車未衝入加油站。記者尤聰光／攝影

加油站 救護車 花蓮

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