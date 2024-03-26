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無卡詐騙術再翻新「規避7天鑑賞期」 婦人被Call客強迫購買51萬保養品

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

中部大學生遭詐騙背負「無卡分期」債務，類似的分期付款手法常用在街頭的強迫推銷中。不肖店家手法不斷精進，台中市法制局長李善植說，豐原有家美容店透過攔客人推銷，為規避「7天鑑賞期無條件退還」規定，改為先找陌生客人小額消費、贈禮品，隔幾天再Call客人來店消費，消費找一不留意，可能就成冤大頭。

消保官表示，無卡分期的消費糾紛，還常發生在補習班推銷進修課程、購買套書或高價商品等，消費者在推銷人員的遊說下，簽下無卡分期的購買契約，事後才發現背負數萬到數十萬元債務，轉而向消保官投訴。

台中法制局統計去年下半年的美容消費糾紛，位在豐原廟東的怡豫公司被申訴15件最多。消保官呼籲，有婦人被店家通知上次還有未結帳商品，到店被強迫推銷購買，最後簽下無卡分期訂單，結果花了51萬買保養品，受害者投訴消保官，但目前仍尚未解決。

豐原陳姓婦人指出，最近逛廟東夜市，這家業者門口就有一名男子向母女倆推銷，一直邀進店內看看，整條街唯一有人推銷，來回都聚迫盯人，相當突兀。

法制局指出，美容業者另有手法，假藉通知消費者前次購買還有未領商品或贈品，等消費者到場後，多名服務人員採長達數小時的疲勞推銷，消費者同意購買1組商品，就是1瓶售價1.68萬元的精華液，但業者卻告知1組商品總數是12瓶精華液、而非1瓶，因此總價20餘萬元。

法制局表示，如果消費者無法一次支付價金，業者則會提供資融公司分期，催促消費者接受，多數消費者在業者態度強硬下會懷疑自己的記憶，因此勉強同意用資融公司分期付款方式履約。

再者，業者主張消費者非首次購買商品，不屬訪問交易、不適用「消保法」，沒有7日無條件解約，又稱其單純販售商品，不提供美容服務，因此無適用美容定型化契約。

李善植提醒消費者，業者結合資融公司辦理分期，金額沒有上限，後果更嚴重，消費者可能承擔龐大債務。消費者千萬不要因一時的疲勞轟炸，就簽下契約，如業者有強迫購買或不讓消費者離開，建議立即撥打110報警，事後如有爭議者，得向市府消保單位申訴。

無卡詐騙手法不段翻新，消保官提醒年輕人購物要留意。本報系資料照片
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消保官 消費者 無卡分期

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