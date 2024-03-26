47歲女攀南二段摔邊坡疑腳骨折 直升機吊掛下山
女子與隊友2人攀南二段，預計今天從南投信義鄉東埔下山，途中47歲女子摔落邊坡導致右腳踝疑骨折無法行走，在中央金礦山屋待援，南投消防爭取救援時效，申請直升機順利吊掛下山。
南投縣消防局今天發布訊息指出，1支2人登山隊21日從台東縣向陽遊客中心入山攀登中央山脈南二段，預計26日從南投縣信義鄉東埔八通關下山，隊中47歲女子不慎摔落邊坡導致右腳踝疑似骨折，停留中央金礦山屋並向南投縣消防局求救，消防局申請直升機救援。
內政部空中勤務總隊第二大隊第三隊今天清晨接獲勤務指揮中心通知，執行南投縣信義鄉中央金礦山屋女性登山客右腳踝疑骨折、無法自行下山救援案，派遣黑鷹直升機從台中清泉崗機場起飛，飛抵目標區順利完成吊掛，返回清泉崗落地，女子由救護車送醫。
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