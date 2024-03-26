快訊

田徑／與林書豪相同曾用靜脈雷射治療 張嘉哲致歉並願受調查

高層人事大地震！波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

年改先鋒石發基 為何態度大逆轉「撥補是目前唯一解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園無卡分期詐騙受害金額千萬元 300多名學生被同一名男子詐騙

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

中部大學生無卡分期借貸引發爭議，去年10月分布9校至少320名學生受害，因業務員捲款潛逃，整體受害金額約千萬元。中市府今舉行市政會議，法制局長李善植指出，台中市法制局昨召開第二次大型協調會，前後320人達成和解；在校園或針對學生的無卡分期案例不少，因不用保人或保證金，可能造成衝動購買或被利用付高額違約金。

據警方調查，300多名受害生都是被同一名男子涉詐騙。起因是某校第1名受騙學生與涉詐騙者認識，對方以投資為名，鼓吹透過無卡分期付款，有獲利就可抽佣金，學生付5到10萬元，沒想到業務員捲款潛逃，融資公司向學生催逃債務，事情才曝光。

據警方統計，無卡分期詐騙逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學共計9校，校安通報14件，計89人。向市府法制局申請調解的有340多名學生，但受害者有的未透露就讀學校，據了解也有不少受害學生未聲張。

中部多所大學也曾傳出大一剛入學的新生在校內被強迫推銷，分期付款購買1到3萬元不等的套書，有學生買了想退書，業者卻以超過7天審閱期爲由，拒絕退書，受害學生組自救會，書商則澄清，再三要求業務員絕不強迫推銷，大學生所簽的定型化契約，白紙黑字，一切合法。最後經中市府法制局介入協調，完成退書手績。

李善植說，勤益大學3年前也發生過「無卡付款」案，受害學生數不少；另輔仁大學也有學生被利誘，申辦無卡付款，找下線辦手機門號可抽佣金。還有健身房也有類似手法，每月繳990元，為期1到2年，學生認為錢不多採無卡付款，卻不知道如果停繳會負擔6000元違約金。

台中逢甲等大學傳出學生遭無卡分期詐騙，去年10月分布9校至少320名學生受害。本報系資料照片
台中逢甲等大學傳出學生遭無卡分期詐騙，去年10月分布9校至少320名學生受害。本報系資料照片

大學生 無卡分期 詐騙

延伸閱讀

大學生偷錄與17歲女友「啪啪聲」向朋友炫耀 二審下場出爐

暑期工讀最高領4萬5600元 彰化招募620大學生返鄉

「銀」在起跑點 海洋科大邀長者與大學生同樂

富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

相關新聞

無卡詐騙術再翻新「規避7天鑑賞期」 婦人被Call客強迫購買51萬保養品

中部大學生遭詐騙背負「無卡分期」債務，類似的分期付款手法常用在街頭的強迫推銷中。不肖店家手法不斷精進，台中市法制局長李善...

遠百信義A13寶林茶室捲食安疑雲1死 北市衛生局稽查

北市信義區的遠東百貨信義A13「寶林茶室」疑似捲入食安疑雲，新北2位民眾3月22日前往用餐後，身體出現嘔吐、腹痛等不適就...

人行道竟有1200枚空彈殼 搬運疏忽中和警嚴懲結果出爐

新北市中和分局上週三至林口分局靶場進行常訓，不料結束欲回分局時，負責搬運的警員一時疏忽將1200枚空彈殼遺落在林口分局前...

國一北367K兩輛聯結車這原因追撞 塞爆！1人左腳傷送醫

國道一號北向368公里高雄瑞隆路段，今天上午9時35分許，發生兩輛車追撞事故；警指出，42歲張男駕駛聯結車行駛該處中線車...

校園無卡分期詐騙受害金額千萬元 300多名學生被同一名男子詐騙

中部大學生無卡分期借貸引發爭議，去年10月分布9校至少320名學生受害，因業務員捲款潛逃，整體受害金額約千萬元。中市府今...

影／父因案服刑…桃園單親4兄妹獨過活 警攜手公益照顧關懷

桃園市桃園區一戶陳姓4兄妹，最大的哥哥年僅15歲，最小的弟弟9歲，平時由爸爸獨自照顧，但爸爸去年底因案服刑，4兄妹只好互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。