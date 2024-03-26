校園無卡分期詐騙受害金額千萬元 300多名學生被同一名男子詐騙

中部大學生無卡分期借貸引發爭議，去年10月分布9校至少320名學生受害，因業務員捲款潛逃，整體受害金額約千萬元。中市府今舉行市政會議，法制局長李善植指出，台中市法制局昨召開第二次大型協調會，前後320人達成和解；在校園或針對學生的無卡分期案例不少，因不用保人或保證金，可能造成衝動購買或被利用付高額違約金。

據警方調查，300多名受害生都是被同一名男子涉詐騙。起因是某校第1名受騙學生與涉詐騙者認識，對方以投資為名，鼓吹透過無卡分期付款，有獲利就可抽佣金，學生付5到10萬元，沒想到業務員捲款潛逃，融資公司向學生催逃債務，事情才曝光。

據警方統計，無卡分期詐騙逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學共計9校，校安通報14件，計89人。向市府法制局申請調解的有340多名學生，但受害者有的未透露就讀學校，據了解也有不少受害學生未聲張。

中部多所大學也曾傳出大一剛入學的新生在校內被強迫推銷，分期付款購買1到3萬元不等的套書，有學生買了想退書，業者卻以超過7天審閱期爲由，拒絕退書，受害學生組自救會，書商則澄清，再三要求業務員絕不強迫推銷，大學生所簽的定型化契約，白紙黑字，一切合法。最後經中市府法制局介入協調，完成退書手績。