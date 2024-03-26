路口對撞自小客車 台東民間救護車翻覆2輕傷
1輛民間救護車從衛福部台東醫院載送病患到玉里醫院，在台東市更生北路、志航路口與自小客車對撞，救護車翻覆滑行約20公尺，救護車駕駛及陪同病患家屬受輕傷。
目擊民眾告訴中央社記者，當路口的號誌燈剛變換時就聽到「碰」一聲，接著看到救護車翻覆往加油站滑行，碰到路旁號誌桿才停止。救護車駕駛與病患、病患家屬卡在車內，附近民眾幫忙拉出來，所幸都只受到輕傷；對撞的白色自小客車車頭撞毀，女駕駛受到驚嚇。
台東縣消防局表示，救護車上陪同病患的40歲男子左眉梢撕裂傷，由大豐分隊救護車送基督教醫院處置，而救護車載送的患者由家屬護送自行就醫，救護車駕駛則表示不用送醫。
救護車司機表示，他從衛福部台東醫院載送病患要到玉里醫院，怕病患受驚擾而騷動，所以剛開始沒開警示聲，要過路口時才開，忽然間就與自小客車對撞。自小客車女駕駛表示，當綠燈時，她開車速度不快，沒聽到救護車鳴笛就直接被撞上。
台東縣警察局台東分局表示，確切事發原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。
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