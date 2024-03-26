聽新聞
test
0:00 / 0:00
太多國人遭詐騙 詐團出新招假冒這職業 框被害人掏錢
詐騙集團再出新招！不少國人辛苦積蓄慘遭詐騙，詐團看準被害人錢投無歸心理，竟假冒「反詐聯盟律師」身分在網路誆騙可替被害人打贏官司，要被害人再掏錢。58歲朱婦已被騙660萬元，又取信網路詐團假冒的律師，先匯款60萬元要打官司，慘遭二次剝皮。
豐原警分局今指出，本月22日一連接獲2件詐騙集團假冒「律師」，誆稱要替被害人打官司討回錢財，實則對被害人二度詐騙。
其中，58歲朱姓婦人今年1月在網路上遭「假投資真詐騙」，騙取660萬元，雖立即到派出所報案，但朱婦一心想取回辛苦錢，取信網路及社群平台「律師幫你討回遭詐的錢」等廣告，主動聯繫。
朱婦主動加對方Line聯繫，對方聲稱是反詐聯盟律師，熱情協助朱婦查詢受騙的資金流向，再佯稱朱婦遭詐資金目前位於香港，需要收取60萬元的阻擋處理費用等話語，朱婦轉帳後才驚覺自己又遭到二次詐騙，心情低落。
當日，豐原警分局豐原所員警廖婉凌、廖經瑋接到人壽公司通報，54歲陳男去年因「假交友真詐騙」被騙80萬元，看到網路上有律師稱可協助討回遭詐款項廣告，主動聯繫。
詐團律師稱，陳男只要繳交30萬元律師費，無需親自出庭，就可以將80萬元全數追討回來。陳男不疑有他，要以保單借款30萬元支付，行員察覺有異狀報警，警方到場立即阻詐成功。
經統計，豐原分局去年1月至今年2月，共阻詐207件，阻詐金額高達9645萬元，分局長林大為表示，近來詐騙手法日新月異，民眾若有遭詐情事，應該直接向警方報案，切勿輕信來路不明的貼文與廣告資訊，投資或匯款前務必慎思，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言