太多國人遭詐騙 詐團出新招假冒這職業 框被害人掏錢

詐騙集團再出新招！不少國人辛苦積蓄慘遭詐騙，詐團看準被害人錢投無歸心理，竟假冒「反詐聯盟律師」身分在網路誆騙可替被害人打贏官司，要被害人再掏錢。58歲朱婦已被騙660萬元，又取信網路詐團假冒的律師，先匯款60萬元要打官司，慘遭二次剝皮。

豐原警分局今指出，本月22日一連接獲2件詐騙集團假冒「律師」，誆稱要替被害人打官司討回錢財，實則對被害人二度詐騙。

其中，58歲朱姓婦人今年1月在網路上遭「假投資真詐騙」，騙取660萬元，雖立即到派出所報案，但朱婦一心想取回辛苦錢，取信網路及社群平台「律師幫你討回遭詐的錢」等廣告，主動聯繫。

朱婦主動加對方Line聯繫，對方聲稱是反詐聯盟律師，熱情協助朱婦查詢受騙的資金流向，再佯稱朱婦遭詐資金目前位於香港，需要收取60萬元的阻擋處理費用等話語，朱婦轉帳後才驚覺自己又遭到二次詐騙，心情低落。

當日，豐原警分局豐原所員警廖婉凌、廖經瑋接到人壽公司通報，54歲陳男去年因「假交友真詐騙」被騙80萬元，看到網路上有律師稱可協助討回遭詐款項廣告，主動聯繫。

詐團律師稱，陳男只要繳交30萬元律師費，無需親自出庭，就可以將80萬元全數追討回來。陳男不疑有他，要以保單借款30萬元支付，行員察覺有異狀報警，警方到場立即阻詐成功。