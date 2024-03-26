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影／高雄雙B對決 BMW被衝撞再撞電桿

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區昨天深夜發生雙B轎車車禍，婦人駕駛賓士轎車左轉，疑未禮讓直行的BMW轎車，2車在路口撞擊，造成駕駛BMW轎車的男子受傷送醫。確實肇事原因由警方調查。

昨天晚間10時40分許，黃姓婦人（52歲）駕駛黑色賓士轎車，沿高雄市新興區中正三路東向西行駛，在中正三路與達仁街路口左轉，才與沿中正三路西向東的白色BMW轎車發生車禍，2車車頭損毀。

蔡姓男子（24歲）駕駛的BMW轎車在撞擊當下，衝向路邊撞上路旁燈桿才停下，車內安全氣囊爆開，胸口受創，受困車內。警、消據報，救他脫困，送醫急救後暫無生命危險。黃婦送醫後無大礙。

警方調閱附近路口監錄系統畫面，初步了解，黃婦的賓士轎車左轉時，未禮讓蔡姓男子的BMW轎車肇禍，2人經警方酒測，都無酒精反應，確實肇事原因由交通大隊釐清責任。

高雄雙B對決，賓士車轉彎未禮讓BMW。記者林保光／翻攝
高雄雙B對決，賓士車轉彎未禮讓BMW。記者林保光／翻攝
高雄雙B對決，賓士車轉彎未禮讓BMW，BMW車撞向路邊電桿，開車男子受困。記者林保光／翻攝
高雄雙B對決，賓士車轉彎未禮讓BMW，BMW車撞向路邊電桿，開車男子受困。記者林保光／翻攝

BMW 車禍 高雄市

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