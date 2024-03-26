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影／淡水怪人耍大刀攔車怒嗆「路是我開的！」 警方逮捕前科累累大叔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區學府路昨天上午出現1名打赤膊的男子，手持大鐮刀衝到路上攔阻路過機車，嗆稱：「這條路我開的！」騎士立刻調頭迴避。警方昨晚得知訊息後，今天循線逮捕59歲張姓男子，是前科累累的治安顧慮人口，依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

事發在昨天上午10時18分，民眾騎機車路過學府路102巷，突然有人衝到路中央揮舞鏽跡斑斑的大彎刀，用閩南語怒嗆：「回去，這條路我開的！」騎士不甘示弱回嗆三字經，調頭沿原路駛離。

淡水警分局表示，事發當時並無人報案，員警昨晚9時許看見行車記錄影像被上傳到網路社群，直接前往現場訪查，犯嫌是當地住戶，1名有殺人、槍砲、傷害等前科的治安顧慮人口張男，但是他不在家。

警方今天上午7時許再度登門，將張男帶回派出所調查，他聲稱當時持刀在庭院除草，機車行經時後座女乘客疑似弄到揚塵草屑，出言抱怨，因此他被激怒衝到路上攔車。

但警方檢視騎士的行車記錄影像，更像是路過直接就被攔車，張男的說詞還需向騎士查證，警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。

1輛機車昨天行經淡水學府路102巷，突然有人揮舞彎刀攔路嗆聲，騎士調頭駛離，沒有發生衝突。圖／翻攝臉書細說淡水
1輛機車昨天行經淡水學府路102巷，突然有人揮舞彎刀攔路嗆聲，騎士調頭駛離，沒有發生衝突。圖／翻攝臉書細說淡水
警方查扣張姓男子用來攔車恐嚇騎士的大鐮刀。記者林昭彰／翻攝
警方查扣張姓男子用來攔車恐嚇騎士的大鐮刀。記者林昭彰／翻攝
警方今天上午將涉嫌持刀攔車的張姓男子帶回派出所調查，警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方今天上午將涉嫌持刀攔車的張姓男子帶回派出所調查，警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

恐嚇 淡水

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