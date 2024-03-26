快訊

MLB／聲明稿6度使用「撒謊」字眼 大谷坦言被信任的人背叛：已非震驚可形容

圖解新聞／台智光案跨郝、柯、蔣3市長 圖解3大爭議 是誰在鬼扯？

揚明光今停工停班 再揭釀災主因：緯創頂層「空調燒毀」

辯不忍母失智！軍攜母開車墜港 法院深夜裁定「准押」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

海軍士官37黃姓男子前天開車載母親直衝高雄南寮漁港落海，黃男獲救但母親卻不幸溺斃；黃供稱因母失智，照顧身心俱疲，不過，經查黃母僅有慢性病史。檢昨晚依黃男殺害直系尊親屬罪嫌向法院聲押獲准。

據悉，黃為海軍保修指揮部左營支部士官，黃與胞兄、母親同住，其胞兄在民間企業任職，家庭經濟狀況無虞；軍警查證，黃從軍10年以上並無在外欠債紀錄，為母親的主要照顧者。

檢警當天相驗黃母死因為溺斃，黃雖稱母親失智，但卻無黃母身心科就診紀錄，醫院僅有慢性病紀錄，並無失智症診斷證明。

橋頭地檢署承辦檢察官陳韻庭昨晚複訊黃，因加工自殺罪與殺害直系尊親屬罪兩者刑度有所差異，最終認定黃行為明顯致母於死依殺害直系尊親屬罪向橋頭地院聲押並獲准。

警消將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
警消將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝

失智症 慢性病 海軍

延伸閱讀

疑弒母衝入漁港 軍人辯母失智不忍遭打臉...殺人罪聲押

海軍沱江級第5、6號安江、萬江艦明交艦 蔡總統將出席

開車載母掉入南寮漁港 軍人兒稱母失智卻無就醫紀錄

士官疑涉高利貸 澎防部：移送司法偵辦釐清案情

相關新聞

竹科大廠緯創陷火海！頂樓空調機狂燒 濃煙飄竄竹北

新竹科學園區新安路上的緯創資通股份有限公司，今天晚間10時許頂樓發生大火，新竹市消防局10點22分接獲通報，到場後發現疑似為6樓空調機起火，雖火勢一度撲滅，但進行殘火處理時發現，風管內仍有殘火，並沿著管線延燒至同樓層管線，由於火勢猛烈，濃煙一度飄竄竹北，新竹市消防局已緊急疏散433人。

組織胺超標12倍！ 這家炸鰹魚便當害12移工食物中毒

王姓女子在桃園觀音經營「安娜小吃店」，前年6月間供應中午便當給食品公司再轉送至觀音某工廠，有12名移工吃了她家的炸鰹魚便...

辯不忍母失智！軍攜母開車墜港 法院深夜裁定「准押」

海軍士官37黃姓男子前天開車載母親直衝高雄南寮漁港落海，黃男獲救但母親卻不幸溺斃；黃供稱因母失智，照顧身心俱疲，不過，經...

人行道YouBike置物籃驚見1200枚彈殼 中和警認疏漏記過究責

新北市1名39歲石姓男子，日前路過林口分局前人行道時，發現YouBike單車置物籃內1個紙箱中竟裝有1200枚彈殼。石男立即衝進分局值班台報案。林口警採證後發現均是射擊後的空彈殼，由於當天僅有中和分局前來林口分局打靶，經聯繫後確認是中和警遺漏，後續已歸還中和分局。中和警也將調查疏失原因並追究責任。

高雄市殯工人踩空慘死 殯葬處坦承委外工程出包

高雄市立殯儀館今天傍晚發生工安意外，1名在採光罩上施工的工人不慎踩空摔落地面，傷重送醫不治。高市殯葬處表示，出事的工程是...

4男1女詐賭被識破遭毆打勒索120萬 警方逮捕9名嫌犯

日前網路上流傳1段影片，有幾名男女因詐賭被識破遭黑道毆打、脅迫面對鏡頭道歉。新北市警方辨識出其中幾名被害人身分，主動介入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。