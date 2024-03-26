辯不忍母失智！軍攜母開車墜港 法院深夜裁定「准押」

新竹科學園區新安路上的緯創資通股份有限公司，今天晚間10時許頂樓發生大火，新竹市消防局10點22分接獲通報，到場後發現疑似為6樓空調機起火，雖火勢一度撲滅，但進行殘火處理時發現，風管內仍有殘火，並沿著管線延燒至同樓層管線，由於火勢猛烈，濃煙一度飄竄竹北，新竹市消防局已緊急疏散433人。

2024-03-26 07:07