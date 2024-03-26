辯不忍母失智！軍攜母開車墜港 法院深夜裁定「准押」
海軍士官37黃姓男子前天開車載母親直衝高雄南寮漁港落海，黃男獲救但母親卻不幸溺斃；黃供稱因母失智，照顧身心俱疲，不過，經查黃母僅有慢性病史。檢昨晚依黃男殺害直系尊親屬罪嫌向法院聲押獲准。
據悉，黃為海軍保修指揮部左營支部士官，黃與胞兄、母親同住，其胞兄在民間企業任職，家庭經濟狀況無虞；軍警查證，黃從軍10年以上並無在外欠債紀錄，為母親的主要照顧者。
檢警當天相驗黃母死因為溺斃，黃雖稱母親失智，但卻無黃母身心科就診紀錄，醫院僅有慢性病紀錄，並無失智症診斷證明。
橋頭地檢署承辦檢察官陳韻庭昨晚複訊黃，因加工自殺罪與殺害直系尊親屬罪兩者刑度有所差異，最終認定黃行為明顯致母於死依殺害直系尊親屬罪向橋頭地院聲押並獲准。
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