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高雄市殯工人踩空慘死 殯葬處坦承委外工程出包

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市立殯儀館今天傍晚發生工安意外，1名在採光罩上施工的工人不慎踩空摔落地面，傷重送醫不治。高市殯葬處表示，出事的工程是由殯葬處委託進行的祭拜廳及法事室維修工程，事發後民政局主秘吳永揮代表市府發放慰問金5萬元，將全力協助家屬治喪及配合勞檢調查。

殯葬處指出，第1殯儀館福德堂旁工安意外是殯葬處委託浤昌企業社辦理的小型工程，發生時間為下午4點40分。目擊同伴說，當時與死者一起修繕福德堂屋頂鐵皮，死者不慎踩到採光罩，採光罩破裂人也隨之重摔落地，當場頭顱破裂，見狀立即通報消防局，同伴被送往長庚醫院急救，最後仍回天乏術。

民政局表示，將全力協助家屬辦理後續治喪事宜，有關工安部分，也請委外廠商配合警方及勞檢處辦理相關作業。

高雄市民政局主秘吳永揮（右二）前往醫院慰問死者家屬，並送慰問金表達哀悼之意。圖／高市民政局提供
高雄市民政局主秘吳永揮（右二）前往醫院慰問死者家屬，並送慰問金表達哀悼之意。圖／高市民政局提供
高雄市民政局主秘吳永揮（右）前往醫院慰問死者家屬，並送慰問金表達哀悼之意。圖／高市民政局提供
高雄市民政局主秘吳永揮（右）前往醫院慰問死者家屬，並送慰問金表達哀悼之意。圖／高市民政局提供

勞檢 工安 殯儀館

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