4男1女詐賭被識破遭毆打勒索120萬 警方逮捕9名嫌犯

日前網路上流傳1段影片，有幾名男女因詐賭被識破遭黑道毆打、脅迫面對鏡頭道歉。新北市警方辨識出其中幾名被害人身分，主動介入調查，22日會同台北市警方至新竹等地逮捕9名嫌犯，依傷害、妨害自由罪嫌移送地檢署，其中3人收押禁見。

據了解，這群賭博的人都有竹聯或萬華同理家族幫派背景，41歲沈男、48歲鄭男為了詐賭騙錢，16日深夜11時許夥同44歲陳女和2名僅知綽號的男子，5個人一起帶著天九牌到30歲馮姓男子位於新北市新莊區復興路住處賭錢。

但才剛開局不久，馮男便識破對方在牌桌上放置的菸盒有針孔攝影機，一怒之下連絡8名小弟趕抵，將對方5個人押到台北市南港區向陽路某民宅地下室毆打、強迫簽立本票，等到他們籌錢交付現金120萬元才放人。

新北警方21日看到網路影片，循線找到詐賭被打的沈男、鄭男，原本2人自覺有錯在先不願報案，警方仍透過監視器鎖定嫌犯車輛，報請檢察官指揮偵辦，22日上午8時起至晚間6時許，分別在新竹縣橫山鄉及雙北市逮捕馮姓主嫌等9名男子，查扣剩餘現金114多萬元及球棒等物。