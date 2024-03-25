男子阿里山公路開車疑精神不濟自撞路樹 傷重不治

昨天深夜有名許姓男子駕駛黑色自小客車行經阿里山公路20.6公里中埔鄉路段時，疑精神不濟失控衝上分隔島撞上路樹，警、消據報趕到現場，協助許男脫困送醫搶救仍不治死亡。詳細肇事原因，警方調查中。

警方表示，昨天深夜11時53分接獲報案，在阿里山公路台18線20.6公里嘉義縣中埔鄉路段，有輛車衝上分隔島，警、消趕到現場，發現車頭撞上路樹幾乎全毀，駕駛在駕駛座上頭部及頸部嚴重受傷，已沒有呼吸心跳，救護人員緊急送往醫院搶救仍不治。