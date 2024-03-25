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男子阿里山公路開車疑精神不濟自撞路樹 傷重不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天深夜有名許姓男子駕駛黑色自小客車行經阿里山公路20.6公里中埔鄉路段時，疑精神不濟失控衝上分隔島撞上路樹，警、消據報趕到現場，協助許男脫困送醫搶救仍不治死亡。詳細肇事原因，警方調查中。

警方表示，昨天深夜11時53分接獲報案，在阿里山公路台18線20.6公里嘉義縣中埔鄉路段，有輛車衝上分隔島，警、消趕到現場，發現車頭撞上路樹幾乎全毀，駕駛在駕駛座上頭部及頸部嚴重受傷，已沒有呼吸心跳，救護人員緊急送往醫院搶救仍不治。

警方初步調查，駕駛為46歲許男，獨自駕駛這輛黑色自小客車沿台18線東往西方向行駛，疑因精神不濟，突然失控自撞路中分隔島及路樹，造成頭部及頸部嚴重受傷，送醫後不治。經查許男沒有酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

男子疑精神不濟衝撞分隔島上路樹重傷送醫不治。圖／翻攝畫面
男子疑精神不濟衝撞分隔島上路樹重傷送醫不治。圖／翻攝畫面
男子疑精神不濟衝撞分隔島上路樹重傷送醫不治。圖／翻攝畫面
男子疑精神不濟衝撞分隔島上路樹重傷送醫不治。圖／翻攝畫面
男子疑精神不濟衝撞分隔島上路樹重傷送醫不治。圖／翻攝畫面
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失控 路樹 阿里山

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