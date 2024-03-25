男子阿里山公路開車疑精神不濟自撞路樹 傷重不治
昨天深夜有名許姓男子駕駛黑色自小客車行經阿里山公路20.6公里中埔鄉路段時，疑精神不濟失控衝上分隔島撞上路樹，警、消據報趕到現場，協助許男脫困送醫搶救仍不治死亡。詳細肇事原因，警方調查中。
警方表示，昨天深夜11時53分接獲報案，在阿里山公路台18線20.6公里嘉義縣中埔鄉路段，有輛車衝上分隔島，警、消趕到現場，發現車頭撞上路樹幾乎全毀，駕駛在駕駛座上頭部及頸部嚴重受傷，已沒有呼吸心跳，救護人員緊急送往醫院搶救仍不治。
警方初步調查，駕駛為46歲許男，獨自駕駛這輛黑色自小客車沿台18線東往西方向行駛，疑因精神不濟，突然失控自撞路中分隔島及路樹，造成頭部及頸部嚴重受傷，送醫後不治。經查許男沒有酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言