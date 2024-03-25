士官酒後起乩還疑不法放貸 澎防部：將移送司法機關調查

日前一名服務於澎防部的陸軍莊姓上士遭人爆料，去年10月在馬公市某越南小吃店酒後失態，不僅借酒裝瘋還作勢起乩，並自稱「後台硬，有資金需求者可以找他」，疑在外有不法放貸情形。澎防部表示，莊姓士官酒後失態經查屬實，已依規定核予適懲，疑涉高利貸部分，則將移送司法機關調查，以釐清案情。

澎防部莊姓上士曾在去年曾因駕駛戰車技術精湛，猶如「人車合一」，而獲「莒光園地」專訪，近日卻遭友人爆料休假期間前往「越南小吃店」消費，幾杯黃湯下肚後頻頻失態，不僅表演鬼神上身起乩，還自豪後台硬，有資金需求可以找他，疑有不當放貸情形。

對此，澎湖防衛指揮部表示，莊姓士官於去年10月間前往馬公地區卡拉OK店消費，遭披露酒後失態行為，經調查屬實，已依規定核予適懲；另疑涉高利貸部分，將移送司法機關調查，以釐清案情。

澎防部強調，後續也將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法偵辦，如確有涉法，嚴懲不貸，並繼續強化官兵人員查考及軍法紀教育，以確保軍譽。