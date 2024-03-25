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桃園6旬翁登石門山突倒地 送醫搶救不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

來自桃園一行40人旅遊團，今天前往太魯閣國家公園攀登石門山步道，沒想到其中1名68歲吳姓男隊員回程時，突然身體不適，在石門山三角點下方步道倒地不起，失去生命跡象。空勤總隊出動直升機吊掛將人載下山，送醫急救無效過世，詳細事故原因待警方調查。

太管處今天上午約10時18分許，接獲南投縣消防局來電請求救援，指出石門山三角點下方步道有名男子沒有生命跡象，便派遣合歡站巡查員自小風口出發，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED）、捲筒擔架、急救箱等前往救援。

救難人員抵達現場後，趕緊使用AED及心肺復甦術急救吳男，並請空勤總隊協助出動黑鷹直升機將人吊掛下山，直升機在中午11時45分許完成吊掛後，隨後降落花蓮德興運動場，由救護車後送花蓮慈濟醫院急救，最後仍不治。

海拔約3237公尺的石門山，是合歡群峰中較好登頂的台灣百岳，步道上鋪有棧道與石階，只要從登山口沿著步道，約半小時就可登頂。沿途可欣賞屏風山、奇萊北峰山景及立霧溪谷，5月後還有機會看見高山杜鵑花盛開風景。

桃園68歲吳姓男子今跟團攀登石門山步道，回程時卻倒地不起，失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛將人山，送醫搶救仍回天乏術。圖／民眾提供
桃園68歲吳姓男子今跟團攀登石門山步道，回程時卻倒地不起，失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛將人山，送醫搶救仍回天乏術。圖／民眾提供
來自桃園一行40人旅遊團，今天攀登石門山步道，沒想到68歲吳姓男隊員突然身體不適，在石門山三角點下方步道倒地不起，救難人員趕赴現場急救。圖／民眾提供
來自桃園一行40人旅遊團，今天攀登石門山步道，沒想到68歲吳姓男隊員突然身體不適，在石門山三角點下方步道倒地不起，救難人員趕赴現場急救。圖／民眾提供
石門山海拔約3237公尺，步道坡度不陡，吸引許多遊客前往健行登頂。記者王思慧／攝影
石門山海拔約3237公尺，步道坡度不陡，吸引許多遊客前往健行登頂。記者王思慧／攝影

太魯閣國家公園 石門 黑鷹直升機

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