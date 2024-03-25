桃園6旬翁登石門山突倒地 送醫搶救不治

來自桃園一行40人旅遊團，今天前往太魯閣國家公園攀登石門山步道，沒想到其中1名68歲吳姓男隊員回程時，突然身體不適，在石門山三角點下方步道倒地不起，失去生命跡象。空勤總隊出動直升機吊掛將人載下山，送醫急救無效過世，詳細事故原因待警方調查。

太管處今天上午約10時18分許，接獲南投縣消防局來電請求救援，指出石門山三角點下方步道有名男子沒有生命跡象，便派遣合歡站巡查員自小風口出發，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED）、捲筒擔架、急救箱等前往救援。

救難人員抵達現場後，趕緊使用AED及心肺復甦術急救吳男，並請空勤總隊協助出動黑鷹直升機將人吊掛下山，直升機在中午11時45分許完成吊掛後，隨後降落花蓮德興運動場，由救護車後送花蓮慈濟醫院急救，最後仍不治。