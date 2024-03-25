聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮某高中發生校園暴力事件 警方介入調查
花蓮今天發生校園暴力事件，某高中一名身穿黑衣的男學生，不知何故，不斷向另一名男學生施暴毆打，先衝上前呼巴掌，又將對方推上講台，前後共毆打了9次頭，同教室裡其他學生起哄是「格鬥賽」。經校方了解，2名學生因言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突，已請警方協助調查，下午將集合全校學生機會教育。
臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」今早上傳影片，教室內一名穿著黑色外套男學生，不斷對身穿學校運動服的男學生飆罵三字經，並一路將對方推擠到講台上，期間還頻便打對方的頭及臉部。
校方證實，影片為今天早上發生的事情，經學務處及教官室第一時間了解，雙方疑因口頭言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突。雖然全案沒有幫派涉入，但因有其他同學煽動，情節重大，請警方協助調查，也已通知雙方家長及相關人員。
校方表示，被打的橘衣同學說身體沒有不適，會繼續留在學校期中考，學校下午3時，會集合全校機會教育，增進同學對於有效溝通、解決衝突的能力，後續也會針對衝突個案輔導。
據了解，打人及被打的學生是隔壁班同學，起因為被打同學擅自在同儕群組，幫打人學生亂取綽號，引發對方不滿，進而發生該衝突事件，警方將詢問被打學生家長，是否要對打人學生提出傷害告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言