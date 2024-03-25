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花蓮某高中發生校園暴力事件 警方介入調查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天發生校園暴力事件，某高中一名身穿黑衣的男學生，不知何故，不斷向另一名男學生施暴毆打，先衝上前呼巴掌，又將對方推上講台，前後共毆打了9次頭，同教室裡其他學生起哄是「格鬥賽」。經校方了解，2名學生因言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突，已請警方協助調查，下午將集合全校學生機會教育。

臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」今早上傳影片，教室內一名穿著黑色外套男學生，不斷對身穿學校運動服的男學生飆罵三字經，並一路將對方推擠到講台上，期間還頻便打對方的頭及臉部。

校方證實，影片為今天早上發生的事情，經學務處及教官室第一時間了解，雙方疑因口頭言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突。雖然全案沒有幫派涉入，但因有其他同學煽動，情節重大，請警方協助調查，也已通知雙方家長及相關人員。

校方表示，被打的橘衣同學說身體沒有不適，會繼續留在學校期中考，學校下午3時，會集合全校機會教育，增進同學對於有效溝通、解決衝突的能力，後續也會針對衝突個案輔導。

據了解，打人及被打的學生是隔壁班同學，起因為被打同學擅自在同儕群組，幫打人學生亂取綽號，引發對方不滿，進而發生該衝突事件，警方將詢問被打學生家長，是否要對打人學生提出傷害告訴。

花蓮今天發生校園暴力事件，2名學生因言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突，已請警方協助調查。示意圖／ingimage
花蓮今天發生校園暴力事件，2名學生因言語溝通產生誤解，衍生肢體衝突，已請警方協助調查。示意圖／ingimage
花蓮某高中今天早上發生學生打架事件，警方已介入調查。圖／民眾提供
花蓮某高中今天早上發生學生打架事件，警方已介入調查。圖／民眾提供

影片 教室 校園暴力事件

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