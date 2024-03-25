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掃墓要注意了！ 南投監控公墓燃燒紙錢 造成火警罰10萬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

面對全縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命，南投縣長許淑華今在縣務會議中指示，要求南投消防局「該開罰就開罰」，除加強宣導明年清明節一定要有強制作為，未來可依消防法第14條田野引火燃燒易致火災行為開罰3000元外，空汙法32條最高甚至可罰到新台幣10萬元。

南投消防局指出，清明節前2月起超過260件的公墓起火案，民眾燃燒紙錢是最大的主因，特別是3月1日至3月24日止，129件公墓火警中，草屯鎮以30件最高，其次是南投市的24件，第三是竹山鎮17件，而草屯更發生一名民眾因祭祖焚燒紙錢不慎引燃周邊雜草，欲嘗試自行撲滅時造成燒燙傷送醫。

南投縣政府表示，僅上周六的16件公墓、雜草火警中，幾乎遍及全縣的10個鄉鎮市，不只消防水車頻頻出勤，消防人員更是疲於奔命，同時衍生出空汙、火燒山等問題，周遭居民向公所抱怨不已，環保局同意未來除草及移除雜草一併發包，同時宣導金紙集中燃燒。

南投消防局也與各鄉鎮市公所及林務單位合作，即日起首度實施無人機空拍監控，發現無人區域出現濃煙或明火，就即時通報派員處置，即時掌握墓地的現況，並且利用機上的廣播系統宣導「四不一要」，即「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」。

南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供
南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供
南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供
南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供
南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供
南投縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命。圖／南投縣消防局提供

公墓

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