掃墓要注意了！ 南投監控公墓燃燒紙錢 造成火警罰10萬

面對全縣3月迄今就已發生129件公墓火警，造成縣內消防同仁出勤疲於奔命，南投縣長許淑華今在縣務會議中指示，要求南投消防局「該開罰就開罰」，除加強宣導明年清明節一定要有強制作為，未來可依消防法第14條田野引火燃燒易致火災行為開罰3000元外，空汙法32條最高甚至可罰到新台幣10萬元。

南投消防局指出，清明節前2月起超過260件的公墓起火案，民眾燃燒紙錢是最大的主因，特別是3月1日至3月24日止，129件公墓火警中，草屯鎮以30件最高，其次是南投市的24件，第三是竹山鎮17件，而草屯更發生一名民眾因祭祖焚燒紙錢不慎引燃周邊雜草，欲嘗試自行撲滅時造成燒燙傷送醫。

南投縣政府表示，僅上周六的16件公墓、雜草火警中，幾乎遍及全縣的10個鄉鎮市，不只消防水車頻頻出勤，消防人員更是疲於奔命，同時衍生出空汙、火燒山等問題，周遭居民向公所抱怨不已，環保局同意未來除草及移除雜草一併發包，同時宣導金紙集中燃燒。