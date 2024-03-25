22日深夜相隔4.5小時 國道南北都發生火燒車

國道3號北向53.4公里三峽路段，前天23日凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局出動5車、18人趕往滅火，花費約1個半小時才將現場處理完畢，幸好車上2人及時逃出，沒有受傷

這起事故發生在凌晨3時50分左右，新北市消防局隆恩分隊及鶯歌分隊人車趕抵時，小貨車翻覆在中外線車道上全面起火燃燒，火勢撲滅後已經只剩車架燒成廢鐵。

同一個晚上4個半小時之前，深夜11時24分在國道1號北向356公里楠梓路段，則有1輛轎車臨停在路旁公務停車彎，不明原因起火燃燒，車上3人及時逃出，沒有受傷，火勢由高雄市消防局撲滅。