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22日深夜相隔4.5小時 國道南北都發生火燒車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道3號北向53.4公里三峽路段，前天23日凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局出動5車、18人趕往滅火，花費約1個半小時才將現場處理完畢，幸好車上2人及時逃出，沒有受傷

這起事故發生在凌晨3時50分左右，新北市消防局隆恩分隊及鶯歌分隊人車趕抵時，小貨車翻覆在中外線車道上全面起火燃燒，火勢撲滅後已經只剩車架燒成廢鐵。

同一個晚上4個半小時之前，深夜11時24分在國道1號北向356公里楠梓路段，則有1輛轎車臨停在路旁公務停車彎，不明原因起火燃燒，車上3人及時逃出，沒有受傷，火勢由高雄市消防局撲滅。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘指出，火燒車肇因常常是車輛老舊或疏於養護，提醒車主應定期保養車輛，依照原廠安全手冊定時更換相關零件及消耗油品，才能降低類似憾事發生。萬一遇到火燒車，若車上沒有準備滅火器或當火勢迅速擴大，一定要趕快遠離車輛，並打119報案，確保人員安全優先。

國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局撲滅火勢後，貨車已經只剩車架燒成廢鐵。圖／消防局提供
國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局撲滅火勢後，貨車已經只剩車架燒成廢鐵。圖／消防局提供
國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局花費約1個半小時才將現場處理完畢，幸好車上2人及時逃出，沒有受傷。圖／消防局提供
國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局花費約1個半小時才將現場處理完畢，幸好車上2人及時逃出，沒有受傷。圖／消防局提供
國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局撲滅火勢後，貨車已經只剩車架燒成廢鐵。圖／消防局提供
國道3號北向53.4公里三峽路段，前天凌晨發生小貨車爆胎翻覆起火燃燒，新北市消防局撲滅火勢後，貨車已經只剩車架燒成廢鐵。圖／消防局提供

國道 火燒車

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