笨賊穿雨衣偷娃娃機存錢筒 網拍釣出台主面交被活逮
李姓男子21日清晨4時許身穿雨衣、戴帽、口罩及手套，包得密不透風，偷走屏東縣潮州鎮一處娃娃機台9個價值2萬7000元的大型存錢筒；林姓台主不甘損失，在網路發現李男貼文販售存錢筒，單賣售價一個3000元，相約面交，比對包裝無誤，按兵不動，二度面交後報警逮人。
警方調查，無業的李姓男子（24歲）21日清晨4時許，身穿深藍色雨衣，頭戴漁夫帽、口罩及手套，全身包得密不透風，進入無人看顧的屏東縣潮洲鎮娃娃機店，偷走林姓台主（23歲）放在機台上的9個大型存錢筒，從容離去。
林男發現存錢筒遭竊賊偷走，損失約3000元，研判竊賊會上網拍賣，果不其然，林後來在臉書的娃娃機社團中，看到有網友貼文，指稱要販售一批大型存錢筒，還強調該批商品限量且缺貨，售價一個3000元。
林男按兵不動，與賣家李男相約在高市前鎮區交易一個存錢筒，林拿到存錢筒後，比對存錢筒的包裝手法和他的方式幾乎相同，商品作記號之處也一樣，於是再約李於當晚8時於鳳山區中山西路前交易7個存錢筒。
雙方碰面後，林質問李是否偷竊存錢筒變賣，李否認有偷竊行為，林隨即報警；鳳山警分局忠孝派出所員警到場，將李帶返所調查，經調閱店家監視器，結果畫面會說話，李見無法狡賴，才坦承犯行，稱已經其中一個賣給他人；警詢後，被依竊盜罪嫌移送偵辦。
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