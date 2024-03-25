笨賊穿雨衣偷娃娃機存錢筒 網拍釣出台主面交被活逮

李姓男子21日清晨4時許身穿雨衣、戴帽、口罩及手套，包得密不透風，偷走屏東縣潮州鎮一處娃娃機台9個價值2萬7000元的大型存錢筒；林姓台主不甘損失，在網路發現李男貼文販售存錢筒，單賣售價一個3000元，相約面交，比對包裝無誤，按兵不動，二度面交後報警逮人。

警方調查，無業的李姓男子（24歲）21日清晨4時許，身穿深藍色雨衣，頭戴漁夫帽、口罩及手套，全身包得密不透風，進入無人看顧的屏東縣潮洲鎮娃娃機店，偷走林姓台主（23歲）放在機台上的9個大型存錢筒，從容離去。

林男發現存錢筒遭竊賊偷走，損失約3000元，研判竊賊會上網拍賣，果不其然，林後來在臉書的娃娃機社團中，看到有網友貼文，指稱要販售一批大型存錢筒，還強調該批商品限量且缺貨，售價一個3000元。

林男按兵不動，與賣家李男相約在高市前鎮區交易一個存錢筒，林拿到存錢筒後，比對存錢筒的包裝手法和他的方式幾乎相同，商品作記號之處也一樣，於是再約李於當晚8時於鳳山區中山西路前交易7個存錢筒。