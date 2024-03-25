不分藍綠各社會局處主管齊發聲 嘆社工界禁不起網內互打

男童剴剴疑遭兒福聯盟認證保母虐死，衛福部與教育部及外部專家日前到兒福聯盟查核，昨晚公布出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安置無品質檢核機制等7大缺失。此事今天一早在全國各縣市社會局處長群組引發熱議，屏東縣社會處長劉美淑嘆，公部門此時對待民間方式像小孩做錯事，暴力打小孩給其他人看，「社工界很小，實在禁不起網內互打」。

這名率先發難的社會處長憂心地說，中央出重手「掃蕩」兒盟，會讓其他民間團體心寒，公部門也會犯錯，制度的推動也需要民間角色的倡議，希望社政單位別跟著媒體一起找罪犯，體制是公司部門協力推動的。她還說，世界展望會即將全面退出寄養業務，也是因為出養風險太高，寄養家庭愈少，往托育安置的風險愈高，地方社工並不全能，實在難以接回愈來愈專精化的實務工作。

這名社會處長發言引發共鳴，不分藍綠縣市社會局處長也紛紛說出感受，北部一名社會局長表示，兒盟長期耕耘社政業務，縱有出錯也絕非一朝一夕產生，衛福部也是它的中央目的事業主管機關，一旦重創社福合作默契，受害的將是所有弱勢，社工不再來，人力雪上加霜，社政部門有錯要共同理性解決，而非獵巫式作為，也反問「衛福部會對醫界如此嗎？」

南部一名社會局長也接著發言說，民間社福夥伴都是網絡合作的對象，看到民間單位不再承接某項業務時，社政同仁心中的焦慮可以想見。她說，社會局有督導地方團體之責，但全國性組織體制就要中央努力監督管理，很多都是總部內部規定的。

「擔心沒有民間社福夥伴協力，社安網會愈破愈大洞。」中部一名社會局長說，公部門社工一直招不滿，擔心沒有民間社福夥伴協力，如何撐起社安網。