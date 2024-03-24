涉酒駕撞人再撞路邊轎車 竹縣騎士釀火燒車、遭撞婦人送醫不治
新竹縣1名林姓男子昨天酒後騎機車行經新埔鎮中正路時，撞上行走的婦人後，再撞上路邊轎車引發起火，林男全身50%燒燙傷送醫，遭撞婦人送醫急救今天宣告不治。
新竹縣政府警察局新埔分局初步調查，林姓男子昨天下午4時20分許騎機車行經新埔鎮中正路時，先撞到正在行走的陳姓婦人，接著再撞上對面停在路邊停車格內的轎車，造成機車起火、燒到剩下骨架，遭撞汽車也嚴重燒毀。
警方指出，陳姓婦人送醫急救後，因傷重於今天下午宣告不治。
警方調查，林男經抽血換算呼氣的酒測值，達每公升1.15毫克，涉嫌酒駕釀禍，由於林男全身50%燒燙傷，仍在加護病房救治，將待病情穩定才能製作筆錄，全案將依公共危險、過失致死等罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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