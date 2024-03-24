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遮雨棚 「碰」一聲巨響…新北16歲少女墜樓 校方揭在校狀況：班級展開輔導

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市板橋區某大樓今天上午發生墜樓意外，16歲少女送醫後宣告不治。該名少女就讀新北市某科大五專部一年級學生，校方表示，學生在學校跟同學互動良好，有掌握學生家庭有一些狀況，也有提供輔導資源協助，今天事發後，系主任與導師也有到醫院，家長若有需求，學校會全力協助；對於同班同學，校方也啟動輔導機制。

校方指出，該生在學校表現與同學互動都不錯，出席狀況一直都很正常，如果請假也都有照規定請假；校方與導師有掌握學生家庭有一些狀況，也有提供諮商資源協助學生。

校方表示，今天接獲消息，系主任與導師也都有到醫院關心，不過目前家長要先處理孩子的後事，學校也願意全力協助。

新北市板橋區某大樓今天上午發生墜樓意外，民眾上午10時許聽到巨響，查看後驚見1名16歲少女倒臥在2樓遮雨棚，救護人員獲報趕抵立即架梯進行救援，發現少女全身多處骨折已無生命跡象，緊急送醫後仍因傷重宣告不治，確切事發原因仍待釐清。

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救護人員到場將少女送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將少女送醫。記者黃子騰／翻攝

新北

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