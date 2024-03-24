南投墓地火警狂燒…消防累翻喊話「別燒了」 空拍監控滅火

清明節將屆，墓地火警頻傳，從2月至今已逾260件，衍生空汙、安全等問題，消防人員疲於奔命，累到直喊「別再燒了」。消防局本周末起啟用空拍機監控大型公墓，現場語音廣播宣導用火安全，即時通報處置滅火，同步蒐證必要時開罰。

南投縣消防局指出，不少民眾規畫利用清明連假出遊，或為避開人潮提前掃墓，今年2月起就墓地火警不斷，且越近清明節越密集；經統計，公墓雜草火警從2月至今已逾250件，光今天上午，全南投縣半天就發生16起，消防人車頻出勤。

而今天公墓、雜草火警發生於南投市、草屯、埔里、竹山、名間、魚池、鹿谷、中寮等地，幾乎遍及全縣3分之2的鄉鎮市，消防水車應接不暇，消防人員疲於奔命，累到向民眾喊話「別再燒了」，也衍生空汙、安全等問題，鄰近民眾抱怨。

消防局為雖強化與各公所及林務單位合作，派員至各墓地加強巡視及宣導，但效果有限，墓地火警仍頻傳，因此通令局內3個大隊及各消防分隊於本周末起實施空拍監控，透過空拍機即時掌握墓地現況，並利用機上廣播系統宣導用火安全。

消防局表示，今年首度啟用空拍機，針對轄內主要大型公墓進行大範圍監控，並於空拍機上設置語音廣播器，不斷廣播「四不一要」除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走，同時也依現場掃墓狀況進行加強宣導。

此外，更利用無人機空拍技術事先掌握墓地區域，若發現無人區域出現濃煙或明火，就即時通報派員處置，盡可能降低火災發生機率；此外，今年也與環保局配合，針對墓地火警造成的空汙、亂丟廢棄物等相關狀況蒐證，必要時可進行開罰。

消防人員也提醒，掃墓時遭遇雜草火災，切勿驚慌，如果火勢不大，可試著用現有水源進行初期滅火，倘若火勢已延燒到身邊無法處置程度，就盡快離開現場，並撥打119通報，之後到安全處所靜待消防人員前搶救，避免自身受到傷害。