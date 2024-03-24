台中西屯大坪數豪宅傳青年墜樓...掉落後門花圃不治
台中市西屯區一間大坪數豪宅，今天上午傳出一名年約20歲的男子墜樓，男子墜落在大樓後門的花圃，警、消到場時，男子全身有多處骨折，無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治，家屬到醫院時情緒失控痛哭，詳細的案發原因，仍待檢警後續調查釐清。
今天上午11時許，西屯區青海路一棟住宅大樓傳出巨響，保全前往察看，發現一名男子倒臥在後門花圃，趕緊通知救護車到場，救護人員抵達時，男子已無生命跡象，送往林新醫院急救後，仍宣告不治。
警方鑑識小組到場採證，在大樓頂樓26樓欄杆有發現男子的指紋，初判男子是由該處墜落，已聯絡家屬到醫院，配合後續相驗程序，詳細的案發原因，仍有待後續調查釐清。
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