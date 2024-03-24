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高雄小黃撞救護車瞬間畫面曝光 病患虛驚但駕駛慘了
郭姓男子今天上午9時45分許駕駛計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未注意前方救護車鳴笛通過，直接撞上救護車，所幸兩車僅輕微毀損，救護車上身體不適病患虛驚一場；郭因未禮讓救護車，除被處罰3600元紅單外，駕照將被吊銷。
警方調查，郭姓男子（57歲）今天上午9時45分許，駕駛計程車行經新興區七賢一路與民族二路口，當時消防局新興分隊洪姓消防員（37歲）駕駛救護車鳴笛載運一名身體不適準備到醫院的病患，郭未禮讓救護車，當場撞上救護車車頭。
所幸兩車撞擊力道不大，僅車頭輕微凹陷毀損，救護車上病患無大礙、虛驚一場。由於救護車發生車禍，無法立即載運病患，分隊調派另輛救護車趕抵，將病患送醫治療。
警方事後對郭、洪兩人施以酒測，均無酒駕行為；由於郭男未禮讓救護車，已違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者」，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
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