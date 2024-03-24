快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄小黃撞救護車瞬間畫面曝光 病患虛驚但駕駛慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子今天上午9時45分許駕駛計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未注意前方救護車鳴笛通過，直接撞上救護車，所幸兩車僅輕微毀損，救護車上身體不適病患虛驚一場；郭因未禮讓救護車，除被處罰3600元紅單外，駕照將被吊銷。

警方調查，郭姓男子（57歲）今天上午9時45分許，駕駛計程車行經新興區七賢一路與民族二路口，當時消防局新興分隊洪姓消防員（37歲）駕駛救護車鳴笛載運一名身體不適準備到醫院的病患，郭未禮讓救護車，當場撞上救護車車頭。

所幸兩車撞擊力道不大，僅車頭輕微凹陷毀損，救護車上病患無大礙、虛驚一場。由於救護車發生車禍，無法立即載運病患，分隊調派另輛救護車趕抵，將病患送醫治療。

警方事後對郭、洪兩人施以酒測，均無酒駕行為；由於郭男未禮讓救護車，已違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者」，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝
郭姓男子今天上午9時45分許駕計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未禮讓鳴笛救護車，兩車直接撞上，所幸救護車上病患無大礙。記者石秀華／翻攝

救護車 消防員 計程車

延伸閱讀

清泉崗空軍基地旁翻車人傷 男子被查出酒駕送辦

誇張！高雄大貨車逆向百公尺挨酸學長沒在怕 網揭原因

寶兒被高雄熱壞了！狂灌冰水「照樣展現天后實力」

KEY空降高雄撂台語！粉絲聽到這承諾當場暴哭

相關新聞

100元面額支票要兌現230萬元？ 南警揪出變造犯嫌法辦

台南市29歲蔡姓女子因受不了父親催討23萬元借款，竟異想天開利用所任職公司會計職務之便，前往林森路某銀行臨櫃申請2張支票面額100元及125元各一張，蔡女返家後隨即取出面額100元支票，涉嫌將其金額變造為230萬元。

高雄小黃撞救護車瞬間畫面曝光 病患虛驚但駕駛慘了

郭姓男子今天上午9時45分許駕駛計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未注意前方救護車鳴笛通過，直接撞上救護車，所...

土城清潔婦出門上班遇死劫 遭砂石車輾過腦漿外露慘死

新北市59歲孫姓女清潔工今天上午7時許騎機車出門準備上班，行經土城區金城路三段往中和方向時，不慎與一輛由28歲張男駕駛的...

誇張！高雄大貨車逆向百公尺挨酸學長沒在怕 網揭原因

高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，不顧直行機車騎士安危，逆向穿越路口百公尺，過程被轎車行車記錄...

竹北婦騎車買菜遭攔腰撞上 夾在車與電桿間當場身亡

新竹縣73歲王姓婦人，今天上午7時許騎車準備去市場買菜時，行經竹北市仁義路和文化街交叉路口時，疑因十字路口閃燈未減速慢行...

清泉崗空軍基地旁翻車人傷 男子被查出酒駕送辦

空軍清泉崗基地圍牆旁台中市大雅區和平路，今天早上發生翻車車禍，呂姓男子疑酒駕自撞電桿後翻車，受傷送醫，警方對他酒測已超標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。