疑電動牙刷自燃釀禍 南投埔里民宅浴室慘被燒毀

南投埔里明德二巷昨晚發生民宅火警，消防隊獲報到場，迅速布水線並控制災情，雖釀財損，幸未有傷亡。但消防人員檢視火場後確認起火點在2樓浴室，且疑為電動牙刷裝置釀禍。消防局提醒，電器設備不用時應隨手拔除，尤其是潮濕空間。

南投縣消防局指出，昨晚接獲民眾通報埔里明德2巷一處民宅火警，屋內不斷竄出濃煙疑悶燒，當下立刻調遣當地中心碑、埔里消防分隊人車馳援，到場確認為3樓高連棟建物，因濃煙不斷卻未見明火，消防人員為此布水線進入屋逐層檢視。

消防人員隨後發現濃煙是從該民宅2樓樓梯後方的浴室冒出，經使用熱顯像儀確認起火處無高溫區域後，進入浴室後開窗排煙，並通知屋主關閉配電箱和保持浴室現場完整，而因浴室內悶燒遭燻黑，部分物品也被燒熔，粗估財損約10萬元。

消防人員表示，由於當時未見明顯火勢，後由火場鑑識小組調查起火原因，經現場調查，並向詢問了解該民宅浴室配置後，發現屋主浴室有使用電動牙刷習慣，起火點處就是放置電動牙刷及充電座，判斷疑為置於充電座的電動牙刷起火釀災。