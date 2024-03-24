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疑電動牙刷自燃釀禍 南投埔里民宅浴室慘被燒毀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里明德二巷昨晚發生民宅火警，消防隊獲報到場，迅速布水線並控制災情，雖釀財損，幸未有傷亡。但消防人員檢視火場後確認起火點在2樓浴室，且疑為電動牙刷裝置釀禍。消防局提醒，電器設備不用時應隨手拔除，尤其是潮濕空間。

南投縣消防局指出，昨晚接獲民眾通報埔里明德2巷一處民宅火警，屋內不斷竄出濃煙疑悶燒，當下立刻調遣當地中心碑、埔里消防分隊人車馳援，到場確認為3樓高連棟建物，因濃煙不斷卻未見明火，消防人員為此布水線進入屋逐層檢視。

消防人員隨後發現濃煙是從該民宅2樓樓梯後方的浴室冒出，經使用熱顯像儀確認起火處無高溫區域後，進入浴室後開窗排煙，並通知屋主關閉配電箱和保持浴室現場完整，而因浴室內悶燒遭燻黑，部分物品也被燒熔，粗估財損約10萬元。

消防人員表示，由於當時未見明顯火勢，後由火場鑑識小組調查起火原因，經現場調查，並向詢問了解該民宅浴室配置後，發現屋主浴室有使用電動牙刷習慣，起火點處就是放置電動牙刷及充電座，判斷疑為置於充電座的電動牙刷起火釀災。

消防局則提醒，平時應注意防範電器火災，電器不使用時應隨手拔掉電源，尤其浴室、陽台等潮濕場域盡量避免使用電器，使用後務必拔除；電器用品要選擇具CNS檢驗合格，使用新電器前須先詳閱使用說明書了解使用方法，確保居家安全。

南投埔里明德二巷發生民宅火警，經查疑是浴室內的電動牙刷起火釀禍，幸無人受傷。圖／南投縣消防局提供
南投埔里明德二巷發生民宅火警，經查疑是浴室內的電動牙刷起火釀禍，幸無人受傷。圖／南投縣消防局提供

南投縣 埔里 浴室

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