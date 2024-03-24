清明4天連假估將湧車潮 土城警交通疏導管制看這裡

清明節4天連假將至，預期本周起民眾將陸續開始祭祀掃墓，為避免掃墓人、車潮造成交通壅塞，土城警方將於23、24日、30、31日及4月4日於各公墓入口進行交通疏導與管制，並在承天禪寺及風景遊憩區、國道3號土城交流道、台65線快速道路匝道及周邊道路交通疏導，確保清明節連假期間交通行車順暢及安全。

土城分局表示，清明節連假第1天4月4日上午5至12時，國道土城交流道南下匝道將配合高公局實施高乘載管制，預估當日上午7至13時將增加1成車流量，影響車流匯入國道3號速度，可能造成土城交流道、台65線南下往國道方向及土城區中央、大安路口及中央路3段交通壅塞，建議用路人使用替代道路或改道行駛。