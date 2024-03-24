影／越南旅客遊台中丟手機…警在這地方發現送還

一名越南籍旅客到台中旅遊，19日搭乘計程車時，不慎將手機遺落車上，越男雖有記下車輛編號，但車行告知需警方確認才能提供駕駛資訊，第三警分局獲報後，協助聯絡車行，通知該名司機到場，警方發現，越男的手機是掉落在右前座的腳踏墊，導遊也為此次旅遊插曲為越男拍照，留下紀念。

第三警分局立德派出所警員顏英全、陳皓傑，19日晚上8點多獲報，火車站前的飯店有民眾需警方協助，來自越南的阮姓導遊向員警表示，稍早旅遊團結束當日行程，他帶著團員搭乘多元計程車返回下榻飯店，卻有客人表示其手機疑似掉落在計程車上，他們雖有記下搭乘的車輛編號，車行表示需要警方確認，方能提供司機的聯繫方式，因此麻煩警方到場協助。

經員警聯繫上江姓運將，江對於這組越南籍乘客還有印象，只是巡視車內未聽見鈴聲，也沒有發現手機的蹤影，對於乘客直指手機就在其車上的「說法」，認為有誤會，但表示可以再回飯店一趟，但指定需由警方協助確認找尋。

江姓司機開回飯店後，警方打開車門尋找不到1分鐘，即在右前座下方，發現了越南旅客的手機，判斷手機應是從座位滑落椅子下方，由於沒有開啟鈴聲，車內的腳踏毯又吸附了震動發出的聲響，若非打開後座蹲下查找，的確不易發現。