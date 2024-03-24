福隆車站出發 2男1女走雪山尾稜北段迷路 消防員救下山

1男2女3名同事相約走雪山尾稜北段，昨早8點45分從福隆車站出發，預計下午4點半走到石城車站，中途迷路。消防局下午2點半接獲求助電話，派遣警、義消上山找人，昨晚8點多尋獲，晚間近10點將3人平安帶下山。其中1人身體不適送醫，另2人無恙。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午2點32分接獲登山客報案，指他們一行3個人，搭火車到福隆車站出站後，8點45分步行上山，預計下午4點半抵達石城車站，但走到貢寮區鶯歌石山區迷路，3人沒有受傷，水和食物都足夠，請求協助下山。

貢寮、雙溪分隊消防人員下午3點12分兵分二路，分從三貂角燈塔和台2線指標115K處上山找人，晚間7點41分加派瑞芳消防員4人，8點4分再加派秀峰警消4人、義消10人支援，8點11分回報找到迷路的登山客。

搜救人員帶3人下山，昨晚9點15分回到步道，略微休息後再往登山口出發，9點55分返抵達登山口，化解危機。同姓男子表示身體不適，由救護車送醫治療後無大礙，廖男和林女不需就醫。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，登山時迷路了，難免會感到慌亂、害怕、不安，甚至腦中一片空白，這時候一定要先保持冷靜，判斷當下狀況以「沿原路走」、「往稜線走」、「求救並等待救援」的原則處理，有助大幅提升獲救機率。