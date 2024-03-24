南市最新移動式測速照相 新增台1線後壁這2處熱區

台南市白河警分局今公布最新轄區移動式測速照相取締地點，將自明（24）日起至本月底生效，集中在白河、後壁區共12處，其中，新增北上台1線後壁安溪寮及後壁高中段取締熱區，籲請用路人配合，以免受罰。

警方表示，近來交通事故居高不下，除機車及高齡者傷亡比例較高外，多與行車速度相關，尤其以後壁區省道台1線居多，自即日起將加強超速違規執法，並新增移動測速地點後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)及後壁區台1線284.2K後壁高中路段(北上)2處，限速70公里。

相關取締超速勤務時段及地點如下：

一、3月25日8-12時(機動)，白河區市172線30.2K下秀祐路段(雙向)。

二、3月25日14-18時(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上) 。

三、3月26日8-12時(機動)，後壁區台1線284.2K後壁高中路段(北上) 。

四、3月26日14-18時(機動)，後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東) 。

五、3月27日8-12時(機動)，白河區市172線35.95K虎山路段(西往東) 。

六、3月27日14-18時(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下) 。

七、3月28日8-12時(機動)，後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東) 。

八、3月28日14-18時(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東) 。

九、3月29日8-12時(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向) 。

十、3月29日14-18時(機動)，後壁區市172線28.75K本協路段(雙向) 。

十一、3月30日14-18時(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。