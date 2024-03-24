國道1號南向泰山路段4車追撞 疑未保持安全車距釀禍
張姓男子昨天晚上開車行經國一高速公路泰山路段，疑未保持安全車距追撞前車，導致現場4車事故，車禍現場一度車流回堵，所幸沒有人受傷，4車駕駛皆無酒駕，肇因待查。
據了解，張姓男子（48歲）昨天晚上9時32分左右，開車從新北市五股交流道往南上國道一號高速公路，途中行經34.8公里泰山路段，才準備要駛入五楊高架道路，疑未注意前方車流回堵，又未保持安全距離，張男反應不急失控往前追撞一車，造成現場4車連環追撞。
警、消獲報趕抵，現場沒有人受傷，4車駕駛皆無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
國道警察局第一公路警察大隊提醒，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除可罰處行為人3000元以上6000元以下罰鍰外，若因肇事而致人重傷或死亡，亦可吊扣或吊銷駕照。
警方呼籲用路人，應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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