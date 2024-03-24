台南佳里塑料場大火黑煙竄天 異味10公里外可聞

台南市佳里區一處塑料堆置場昨天發生大火，惡臭黑煙不斷上竄。圖／民眾提供 台南市佳里區佳興里一處塑料堆置場，昨天下午1時許突然發生大火，火勢一發不可收拾，陣陣濃煙不斷飄向天空，遠在數公里外都能看到，加上氣候炎熱大吹南風，黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水等地居民等都能聞到異味，居民關緊門窗因應，火勢1個半小時內控制，環保局除監測空汙狀況，若堆置場涉管理不當將開罰。

台南市消防局昨天下午1點47分接獲多通報案，佳里、將軍區交界處疑似有工廠火警，大量黑色濃煙竄出，隨風勢直沖天際，立刻派遣第三大隊所屬將軍、學甲、佳里、七股、西港馳援，到場後發現是堆置塑膠料的空地，有多個太空包已經陷入火海，火勢猛烈。

起火處位於堆置場東北側，消防人員立刻拉起水線灌救，堆置場員工也駕駛堆高機加入，阻絕火勢蔓延到其他太空包，由於僅有一狹小農路可進入，消防局又加派下營、安定、麻豆、土城、安和、永康等分隊支援，採循環式送水滅火。

火勢在一個半小時內控制，由於塑料餘燼遇水外層會硬化，消防人員又調來怪手協助殘火處理，避免塑料堆內部悶燒，業者表示這些塑料並非廢棄物，而是回收要粉碎做成塑膠粒再利用，現場有2名員工顧守，不清楚為何會起火，有待後續調查火場後釐清。

南市環保局表示，現場非法堆置塑膠混合物，因管理及貯存不當發生火災致產生異味及粒狀物，將依違反空汙法32條規定依法告發，最高可處500萬元以下罰鍰。 至於現場廢棄物也要求地主完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。