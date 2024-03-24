聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南佳里塑料場大火黑煙竄天 異味10公里外可聞

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導

台南市佳里區一處塑料堆置場昨天發生大火，惡臭黑煙不斷上竄。圖／民眾提供
台南市佳里區一處塑料堆置場昨天發生大火，惡臭黑煙不斷上竄。圖／民眾提供
台南市佳里區佳興里一處塑料堆置場，昨天下午1時許突然發生大火，火勢一發不可收拾，陣陣濃煙不斷飄向天空，遠在數公里外都能看到，加上氣候炎熱大吹南風，黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水等地居民等都能聞到異味，居民關緊門窗因應，火勢1個半小時內控制，環保局除監測空汙狀況，若堆置場涉管理不當將開罰。

台南市消防局昨天下午1點47分接獲多通報案，佳里、將軍區交界處疑似有工廠火警，大量黑色濃煙竄出，隨風勢直沖天際，立刻派遣第三大隊所屬將軍、學甲、佳里、七股、西港馳援，到場後發現是堆置塑膠料的空地，有多個太空包已經陷入火海，火勢猛烈。

起火處位於堆置場東北側，消防人員立刻拉起水線灌救，堆置場員工也駕駛堆高機加入，阻絕火勢蔓延到其他太空包，由於僅有一狹小農路可進入，消防局又加派下營、安定、麻豆、土城、安和、永康等分隊支援，採循環式送水滅火。

火勢在一個半小時內控制，由於塑料餘燼遇水外層會硬化，消防人員又調來怪手協助殘火處理，避免塑料堆內部悶燒，業者表示這些塑料並非廢棄物，而是回收要粉碎做成塑膠粒再利用，現場有2名員工顧守，不清楚為何會起火，有待後續調查火場後釐清。

南市環保局表示，現場非法堆置塑膠混合物，因管理及貯存不當發生火災致產生異味及粒狀物，將依違反空汙法32條規定依法告發，最高可處500萬元以下罰鍰。 至於現場廢棄物也要求地主完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。

台南 太空 廢棄物

延伸閱讀

iWIN下架二次元兒少性影像 蔡易餘批衛福部大玩文字遊戲「當我塑膠？」

影／彰化塑膠粒廠火警巨大濃煙竄天際 警消人力吃緊急搶救

高雄15區空汙預警！廢棄物掩埋場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人

影／台中北屯鐵皮屋起火濃煙竄天 台74用路人可見

相關新聞

台南佳里塑料場大火黑煙竄天 異味10公里外可聞

台南市佳里區佳興里一處塑料堆置場，昨天下午1時許突然發生大火，火勢一發不可收拾，陣陣濃煙不斷飄向天空，遠在數公里外都能看...

國道1號南向泰山路段4車追撞 疑未保持安全車距釀禍

張姓男子昨天晚上開車行經國一高速公路泰山路段，疑未保持安全車距追撞前車，導致現場4車事故，車禍現場一度車流回堵，所幸沒有...

路況不熟天色暗 轎車衝落台中大安農田四輪朝天

一輛轎車今晚行經台中市大安區南埔堤防路段，駕駛疑因路況不熟又天色暗，他不慎開車衝落農田翻車，四輪朝天，受傷送醫治療，警方...

16人登劍龍稜1男手麻肢體無力 動員37人協助攙扶下山

今天上午有16人登山團體到新北市瑞芳區劍龍稜登山，上午11時23分報案一男身體不適，手會麻肢體無力，消防局出動萬里等多個...

豐原住宅大樓起火！義消住戶聞警報聲通報消防 近百人及時逃生

台中市豐原區一棟住宅大樓今天傍晚發生大火，濃煙伴隨烈火竄出，大樓內有義消住戶聽到住警器火災警報，立即通報消防局，近百名住...

休假遛狗撞見詐欺車手 北市警巡佐叫支援逮人攔阻百萬

台北市內湖區文德派出所陳姓巡佐先前查獲詐欺車手林姓男子，近日休假在外遛狗時，又見林男行跡鬼祟，通報轄區警方注意，自己尾隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。