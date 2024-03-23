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休假遛狗撞見詐欺車手 北市警巡佐叫支援逮人攔阻百萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區文德派出所陳姓巡佐先前查獲詐欺車手林姓男子，近日休假在外遛狗時，又見林男行跡鬼祟，通報轄區警方注意，自己尾隨林男，果真發現林男與詐欺被害人翁姓女子相約面交百萬元現金，埋伏警力上前盤查逮人，詢後依詐欺罪嫌將林男送辦。

警方調查，陳員3月12日上午休假，出門遛狗經過內湖區安泰公園，發現曾抓捕過的詐欺車手20歲林男在公園附近徘徊，東張西望、行跡鬼祟，先將情況通報轄區康樂派出所警方，再尾隨林男向東步行，直到新北市汐止區忠一街，見翁女現身，將一只牛皮紙袋交給林男，研判又是詐欺被害人交付資金，埋伏警力立刻上前盤查。

起初，60歲翁女不信受騙，反質疑「警察為什麼突然跑出來？」直到員警清查林男身分時，林男真實姓名與用來聯繫翁女的人頭姓名不一致，翁女才恍然大悟，驚覺受騙。

據悉，翁女從事行政工作，先前在臉書上看見投資廣告，下載投資APP後進行投資，見網路帳戶顯示有獲利即信以為真，先前已交出600萬餘元，此次準備再交110萬元投資，沒想到從頭到尾都是詐騙

警方表示，林男謊言不攻自破，後續坦承犯行，員警依詐欺罪現行犯逮捕林男，帶返偵詢後依法將其移送士林地檢署偵辦；另呼籲，網路投資詐騙案層出不窮，民眾遭遇可疑情形應立即報警查證，防止詐騙發生。

林男謊言不攻自破，後續坦承犯行，員警依詐欺罪現行犯逮捕林男，帶返偵詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
林男謊言不攻自破，後續坦承犯行，員警依詐欺罪現行犯逮捕林男，帶返偵詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
林男謊言不攻自破，後續坦承犯行，員警依詐欺罪現行犯逮捕林男，帶返偵詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
林男謊言不攻自破，後續坦承犯行，員警依詐欺罪現行犯逮捕林男，帶返偵詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙 車手

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