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有這麼好康？台東大叔險被愛情沖昏頭 警斬斷詐騙紅線

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名年約50多歲王姓男子，日前透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，該女子不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得王男信任後，騙稱因資金調度問題，希望王協助辦卡讓資金順利活用。王男不疑有他前往郵局申辦時，幸被行員及員警勸阻成功。王才驚覺自己被愛情騙昏頭了。

成功警分局表示，王男一開始堅信交往是真的，也稱對方是自己女友，兩人已經熱戀中，還論及婚事，且向行員出示通訊內容；不過，經行員及員警向王男分析，女子為何要用簡體文回應？資金調度問題應該到銀行辦理，怎麼會直接找你辦理？不合邏輯，王男才恍然大悟。

王男向警方表示，女子以要匯款3萬元美金給他保管為由，要求他申辦郵局帳戶提款卡，再以郵寄方式將提款卡、存摺及密碼寄給對方。交往期間女子不時傳訊息噓寒問暖，還說要來台灣找他共同生活，讓他以為遇到真愛。事後王男很感謝行員及員警的協助，不被利用。

台東1名年約50多歲王姓男子，透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，王以為遇到真愛到郵局申辦帳戶提款卡，再郵寄女子，幸被行員及員警勸阻成功。圖／成功警分局提供
台東1名年約50多歲王姓男子，透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，王以為遇到真愛到郵局申辦帳戶提款卡，再郵寄女子，幸被行員及員警勸阻成功。圖／成功警分局提供
台東1名年約50多歲王姓男子，透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，王以為遇到真愛到郵局申辦帳戶提款卡，再郵寄女子，幸被行員及員警勸阻成功。圖／成功警分局提供
台東1名年約50多歲王姓男子，透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，王以為遇到真愛到郵局申辦帳戶提款卡，再郵寄女子，幸被行員及員警勸阻成功。圖／成功警分局提供

密碼 愛情 郵局

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