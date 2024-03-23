有這麼好康？台東大叔險被愛情沖昏頭 警斬斷詐騙紅線

台東1名年約50多歲王姓男子，日前透過LINE通訊軟體結識自稱國外工作女子，該女子不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得王男信任後，騙稱因資金調度問題，希望王協助辦卡讓資金順利活用。王男不疑有他前往郵局申辦時，幸被行員及員警勸阻成功。王才驚覺自己被愛情騙昏頭了。

成功警分局表示，王男一開始堅信交往是真的，也稱對方是自己女友，兩人已經熱戀中，還論及婚事，且向行員出示通訊內容；不過，經行員及員警向王男分析，女子為何要用簡體文回應？資金調度問題應該到銀行辦理，怎麼會直接找你辦理？不合邏輯，王男才恍然大悟。