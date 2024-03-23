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影／只為討2千 土城公寓丟爆裂物 警4小時逮到人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。警詢後依違反公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市土城區延吉街143巷內一間公寓大門口，昨天上午6時許遭人丟不明爆裂物，爆炸巨響嚇壞公寓內住戶，警方及消防人員獲報迅速趕抵現場，發現公寓大門口滿地玻璃碎片，所幸無人受傷。警方鑑識人員現場採證後，已將現場跡證送至新北市警局鑑識中心鑑驗，要進一步釐清燃放物品成分。

轄區土城警方擴大調閱事發地點周邊監視器，發現葉姓男子（25歲）於爆炸發生時間前後曾出入該公寓及附近巷道，涉有重嫌，昨天上午10時，於案發後4小時通知葉男到案。

據了解，葉男疑似與受害住戶吳姓男子（27歲）之間有2000元債務糾紛，不滿多次上門追討2000元債務未果，一怒之下竟朝吳男住處大門丟擲爆裂物。警詢後昨依違反公共危險罪嫌將葉男函送新北地檢署偵辦。

新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區一間公寓門口昨遭人丟不明爆裂物，所幸無人受傷，警方擴大調閱事發地點周邊監視器，於案發4小時逮到涉案葉姓男子，起因竟只為追討2千元債務未果。記者王長鼎／翻攝

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