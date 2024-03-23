影／高雄80老翁郵局提10萬「捐錢延壽」 警傻眼憂遇詐苦勸

高雄80歲龔姓老翁到郵局提款10萬元，郵局人員擔心他受騙，找來員警勸說他，他直稱要捐錢給屏東某宮廟，「為了延壽、多活幾年」。員警傻眼苦勸，只好找來她女兒保管存摺避免受騙。

3月21日下午3時50分許，龔姓老翁到高雄市小港區郵局，臨櫃要匯款10萬元，郵局人員怕他受騙，才找小港警分局大林派出所員警前去勸說。

龔姓老翁有多種慢性病，最近感到身體愈來愈不好，他以沙啞的聲音，向員警說，聽朋友提到屏東有座新開的宮廟可以「辦事」幫他延壽，捐款可以多活幾年，他相信可以延壽續命才去匯款。

員警勸老翁「神明事」虔誠最重要，捐100、200元就可以，不見得要捐那麼多，如果1次10萬、10萬的捐，能捐幾次，沒錢如何顧好身體，還可能受騙，但老翁仍執意是好朋友介紹，不會受騙。