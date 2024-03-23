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提昇大型車用路安全梨山宣導 警提醒下坡可用「檔煞」減速

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大型車量體大、車輛重，如不幸發生交通事故，易造成嚴重財損及人員傷亡，台中市和平警分局昨下午到梨山，針對果菜運輸業者，宣導最新交通法令及大型車事故肇因，透過面對面接觸，深化從業人員交通安全觀念，預防大型車事故發生。

和平分局交通組警務佐黃偉哲、朱益利現場以實際案例剪報，提醒大型車駕駛在下坡路段，要特別注意車前狀況，預做煞車準備，如果太頻繁使用煞車會導致失靈，可善用「排氣煞車」減速，一般大貨車或聯結車遇長下坡宜採降檔方式，俗稱「檔煞」，透過引擎煞車來減速，同時搭配踩放煞車進行氣壓煞車的「點煞」，兩種一併使用才不會造成來令片過熱，造成煞車失靈。

宣導外，和平警分局也規劃各項取締作為，針對「砂石(大型)車」易影響交通安全的違規，如超載、超速、滲漏、闖紅燈、酒後駕車及違反管制(禁行)規定等嚴格執法，守護轄區居民生命財產安全。

和平警分局表示，防制交通事故，維護交通秩序與用路安全，是警察責無旁貸工作，將持續「分齡、分眾」交安宣導，針對轄區多事故及違規路段，加強指揮疏導及取締作為。

台中和平警分局昨天下午到梨山，針對果菜運輸業者，宣導最新交通法令及大型車事故肇因，加強交通安全宣導。圖／警方提供
台中和平警分局昨天下午到梨山，針對果菜運輸業者，宣導最新交通法令及大型車事故肇因，加強交通安全宣導。圖／警方提供
台中和平警分局昨天下午到梨山，針對果菜運輸業者，宣導最新交通法令及大型車事故肇因，加強交通安全宣導。圖／警方提供
台中和平警分局昨天下午到梨山，針對果菜運輸業者，宣導最新交通法令及大型車事故肇因，加強交通安全宣導。圖／警方提供

梨山

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