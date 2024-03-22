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影／蘆洲騎士遭撞人壓車底 新北消防馳援脫困送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

顏姓男子今天晚上開車行經新北市蘆洲區集賢路與復興路口，不慎碰撞陳男所騎機車，導致陳男跌摔人被壓在車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，將車抬起協助陳男脫困，檢視陳男兩手臂6%二度燒燙傷、4肢挫傷，緊急送醫急救，目前未脫離險境。汽車駕駛沒有酒駕，騎士抽血待驗，肇因待查。

據了解，顏姓男子（33歲）今天晚上近10時許開車行經新北市蘆洲區集賢路與復興路口，不慎碰撞陳男（51歲）所騎乘機車，撞擊瞬間，導致陳男人車滑摔滾壓車底動彈不得。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，現場民眾已使用千斤頂將車頂起，消防人員協力拉出陳男脫困，檢視陳男兩手前臂6%二度燒燙傷、4肢多處挫傷，包紮止血、固定患部，緊急送醫急救，目前暫無生命危險。顏男沒有酒駕，陳男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，車禍發生時切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，同時維持患者呼吸、呼吸道暢通、保護患者頸椎，避免造成二次傷害。

新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區集賢路與復興路口，今天晚上汽、機車碰撞，騎士被壓在車底，新北消防派員馳援協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

患者 酒駕

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