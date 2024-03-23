聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化美港公路口又車禍 女騎士重度昏迷

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣和美鎮美港公路口昨晚發生意外，柯姓女機車騎士與轎車碰撞，機車的車頭全毀，女騎士重度昏迷中。圖／讀者提供
彰化縣和美鎮美港公路口昨晚發生意外，柯姓女機車騎士與轎車碰撞，機車的車頭全毀，女騎士重度昏迷中。圖／讀者提供
彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月22日在美港公路與台17線路口發生車禍，造成姊妹重傷，仍在醫院救治；前晚美港公路口又傳出交通事故，柯姓女機車騎士與姚姓男子駕駛的轎車，在和美鎮湖竹路、美港公路口發生碰撞，女騎士顱內出血仍重度昏迷。彰化基督教醫院表示，未來3天是關鍵期。

當地居民反映，美港公路的多處路口光線不足，當時路過的李姓民眾說，仍心有餘悸，還好當時來得及停車，才避免差點二次輾壓柯姓女騎士，建議該路口應裝設紅綠燈，而不只是閃紅燈或閃黃燈。

美港公路車流量大，這起意外發生地點與陳家3姊弟的事發地點，距離約3公里。警方指出，53歲柯女前晚加班後返家途中，騎乘機車由北往南方向，與開自小客車的41歲姚姓男子發生碰撞，柯女倒臥在地，機車頭全毀，姚男車輛左前車頭毀損，兩人的酒測值都為零，肇事原因仍待進一步調查。

警方指出，該路口號誌為閃燈，柯女騎乘道路當時閃紅燈，姚男走的美港公路則閃黃燈，依規定經過閃紅燈路口要停等，經過閃黃燈路口要減速慢行。

柯女送往彰基急救，彰基表示，柯女重度昏迷，因顱內出血，頭部撕裂傷已縫合，但行動力不足，且左、右肋骨斷掉，右腳腳踝骨折，目前仍在加護病房進行觀察，未來3天是關鍵期。

紅綠燈 骨折

延伸閱讀

離3姊弟遭撞地點約3公里…彰化美港公路路口再傳車禍 女騎士重度昏迷

桃園16歲少年雙載對撞女騎士 3人噴飛在地…無照慘了

王陽明私人車庫遭亂停 北市警聯繫上女騎士將移車

影／無照少年騎重機從後方撞翻單車女 網估高檔單車上看30萬要賠慘

相關新聞

台東美術館遭恐嚇 被放「詐」彈

台東縣立美術館昨天中午接到恐嚇郵件，指館內放置4顆炸彈，如不在下午5點前交付8000萬元將會引爆，館方報警處理，經搜索初...

彰化美港公路口又車禍 女騎士重度昏迷

彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月22日在美港公路與台17線路口發生車禍，造成姊妹重傷，仍在醫院救治；前晚美港公路口又傳出交通事...

汪小菲控大小S濫用「使蒂諾斯」 醫：管制藥品取得不易

汪小菲和大S離婚後風波不斷，昨天晚間再衝警局控大小Ｓ濫用藥物，這不是汪小菲和母親第一次指控大小Ｓ，兩年前張蘭就曾說小S每...

影／蘆洲騎士遭撞人壓車底 新北消防馳援脫困送醫

顏姓男子今天晚上開車行經新北市蘆洲區集賢路與復興路口，不慎碰撞陳男所騎機車，導致陳男跌摔人被壓在車底。新北市消防局獲報出...

影／貨車轉彎不禮讓 碰撞直行機車 騎士昏迷送醫

邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子，導致杜男受傷昏迷、...

控大S濫用藥物！汪小菲「突接電話」沒完成報案程序就離去 全場一片錯愕

汪小菲今天到大S家，高聲叫喚遭保全報警驅離，晚間他到信義警分局三張犁派出所，要舉報大S長期濫用藥物，但汪小菲指證筆錄做到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。