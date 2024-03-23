彰化美港公路口又車禍 女騎士重度昏迷

彰化縣和美鎮美港公路口昨晚發生意外，柯姓女機車騎士與轎車碰撞，機車的車頭全毀，女騎士重度昏迷中。圖／讀者提供 彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月22日在美港公路與台17線路口發生車禍，造成姊妹重傷，仍在醫院救治；前晚美港公路口又傳出交通事故，柯姓女機車騎士與姚姓男子駕駛的轎車，在和美鎮湖竹路、美港公路口發生碰撞，女騎士顱內出血仍重度昏迷。彰化基督教醫院表示，未來3天是關鍵期。

當地居民反映，美港公路的多處路口光線不足，當時路過的李姓民眾說，仍心有餘悸，還好當時來得及停車，才避免差點二次輾壓柯姓女騎士，建議該路口應裝設紅綠燈，而不只是閃紅燈或閃黃燈。

美港公路車流量大，這起意外發生地點與陳家3姊弟的事發地點，距離約3公里。警方指出，53歲柯女前晚加班後返家途中，騎乘機車由北往南方向，與開自小客車的41歲姚姓男子發生碰撞，柯女倒臥在地，機車頭全毀，姚男車輛左前車頭毀損，兩人的酒測值都為零，肇事原因仍待進一步調查。

警方指出，該路口號誌為閃燈，柯女騎乘道路當時閃紅燈，姚男走的美港公路則閃黃燈，依規定經過閃紅燈路口要停等，經過閃黃燈路口要減速慢行。

柯女送往彰基急救，彰基表示，柯女重度昏迷，因顱內出血，頭部撕裂傷已縫合，但行動力不足，且左、右肋骨斷掉，右腳腳踝骨折，目前仍在加護病房進行觀察，未來3天是關鍵期。